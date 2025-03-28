Haberler
Yaşam
MYANMAR'DA KORKUTAN DEPREM! Birçok ülkeden hissedildi: Myanmar deprem şiddeti kaç, can kaybı var mı?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
11:22
MYANMAR'DA KORKUTAN DEPREM! Birçok ülkeden hissedildi: Myanmar deprem şiddeti kaç, can kaybı var mı?
Son dakika Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede duyurulan deprem haberinin ayrıntıları Türkiye'den de araştırılıyor. Deprem, Çin'in güneybatısında ve Tayland'da da hissedildi. Sarsıntılar Tayland'da da hissedildi ve başkent Bangkok'ta yaşayanlar binalar sallandıkça sokaklara koştu. Bu noktada depremin ciddiyeti merak edilirken, sarsıntının ardından.Peki, Myanmar depreminin şiddeti ve büyüklüğü kaç, ölü ve yaralı var mı?