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Haberler Yaşam Naci Görür'den Marmara bölgesi için flaş deprem uyarısı: İstanbul depremi için yakın tarihi işaret etti! "Kırıldı, kırılacak"
Giriş Tarihi: 10.03.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 11:21

Naci Görür'den Marmara bölgesi için flaş deprem uyarısı: İstanbul depremi için yakın tarihi işaret etti! "Kırıldı, kırılacak"

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara bölgesi depremi için peş peşe uyarılarına devam ediyor. Bölgeden endişe ettiğini ifade eden Görür, tedbirlerin alınması gerektiğini vurgularken Marmara fayının kısa zamanda kırılabileceğini aktardı. Öte yandan incelendiğinde İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler megakentte 7'nin üzerinde büyük bir depremin yaşanma olasılığı 250 yılda bir olarak raporluyor. Öte yandan uzman isim eğer beklediği gibi bu fay kırılırken minimum 7,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geleceğini ifade etti. İşte olası Marmara - İstanbul depremi senaryosu…

Naci Görür’den Marmara bölgesi için flaş deprem uyarısı: İstanbul depremi için yakın tarihi işaret etti! Kırıldı, kırılacak

İstanbul tarih boyunca çokça kez yıkıcı depremlere sahne oldu. Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da beklenen büyük deprem için yakın tarihi işaret ediyor. Görür son açıklamalarında; "Marmara Fayı kırıldı, kırılacak" sözleriyle durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, Marmara Bölgesi'ndeki deprem ne zaman bekleniyor? İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün Marmara bölgesi hakkında açıklamaları…

Naci Görür’den Marmara bölgesi için flaş deprem uyarısı: İstanbul depremi için yakın tarihi işaret etti! Kırıldı, kırılacak

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL DEPREMİ UYARISI

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı. Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çekti.

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Naci Görür’den Marmara bölgesi için flaş deprem uyarısı: İstanbul depremi için yakın tarihi işaret etti! Kırıldı, kırılacak

"Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. "

Naci Görür’den Marmara bölgesi için flaş deprem uyarısı: İstanbul depremi için yakın tarihi işaret etti! Kırıldı, kırılacak

"Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.

Naci Görür’den Marmara bölgesi için flaş deprem uyarısı: İstanbul depremi için yakın tarihi işaret etti! Kırıldı, kırılacak

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR?

Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum." dedi.

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