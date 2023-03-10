Naci Görür'den Marmara bölgesi için flaş deprem uyarısı: İstanbul depremi için yakın tarihi işaret etti! "Kırıldı, kırılacak"

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara bölgesi depremi için peş peşe uyarılarına devam ediyor. Bölgeden endişe ettiğini ifade eden Görür, tedbirlerin alınması gerektiğini vurgularken Marmara fayının kısa zamanda kırılabileceğini aktardı. Öte yandan incelendiğinde İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler megakentte 7'nin üzerinde büyük bir depremin yaşanma olasılığı 250 yılda bir olarak raporluyor. Öte yandan uzman isim eğer beklediği gibi bu fay kırılırken minimum 7,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geleceğini ifade etti. İşte olası Marmara - İstanbul depremi senaryosu…