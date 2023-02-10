İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, şiddeti ve büyüklüğü kaç olacak, hangi ilçeler riskli? Naci Görür’ün İstanbul depremi yorumu

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen büyük İstanbul depremi hakkında yorumunu paylaştı. Görür, megakent için kritik uyarılar yaparken "Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu noktada milyonlar şimdi bu yorumlara dayanarak "İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, şiddeti ve büyüklüğü kaç olacak, hangi ilçeler riskli?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte beklenen olası Marmara depremi için Naci Görür'ün yorumu ve detaylar.