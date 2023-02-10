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Haberler Yaşam İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, şiddeti ve büyüklüğü kaç olacak, hangi ilçeler riskli? Naci Görür'ün İstanbul depremi yorumu
Giriş Tarihi: 10.02.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 15:35

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, şiddeti ve büyüklüğü kaç olacak, hangi ilçeler riskli? Naci Görür'ün İstanbul depremi yorumu

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, beklenen büyük İstanbul depremi hakkında yorumunu paylaştı. Görür, megakent için kritik uyarılar yaparken "Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu noktada milyonlar şimdi bu yorumlara dayanarak "İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, şiddeti ve büyüklüğü kaç olacak, hangi ilçeler riskli?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte beklenen olası Marmara depremi için Naci Görür'ün yorumu ve detaylar.

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, şiddeti ve büyüklüğü kaç olacak, hangi ilçeler riskli? Naci Görür’ün İstanbul depremi yorumu

Beklenen olası İstanbul depremi hakkında uzman isimlerden peş peşe uyarılar geliyor. Prof. Dr. Naci Görür son olarak bu bölgeden de endişe duyduğunu dile getirdi. Bu açıklamalar sonrası vatandaşlar "İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, şiddeti ve büyüklüğü kaç olacak, hangi ilçeler riskli?" sorularıyla uzmanların Marmara bölgesine dair yaptığı uyarıları yakından takip ediyor. İşte olası Marmara Depremi'ne dair o uyarılar ve İstanbul'da en riskli ilçeler…

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, şiddeti ve büyüklüğü kaç olacak, hangi ilçeler riskli? Naci Görür’ün İstanbul depremi yorumu

NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, DHA'ya Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat'ta saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Büyük kayıpların yaşandığı bu deprem konuşulurken İstanbul depremine yönelik de önlemler alınması gerektiği dile getirildi.

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İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, şiddeti ve büyüklüğü kaç olacak, hangi ilçeler riskli? Naci Görür’ün İstanbul depremi yorumu

'İLK KEZ SÖYLÜYORUM, İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI'
Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay hattının enerjisinin büyük bir kısmının boşalttığını belirterek, Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" dedi.

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, şiddeti ve büyüklüğü kaç olacak, hangi ilçeler riskli? Naci Görür’ün İstanbul depremi yorumu

İSTANBUL DEPREMİ OLACAK MI, NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR?
İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.

İstanbul depremi ne zaman bekleniyor, şiddeti ve büyüklüğü kaç olacak, hangi ilçeler riskli? Naci Görür’ün İstanbul depremi yorumu

Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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