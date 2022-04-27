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Haberler Yaşam Nadir görülen hastalıkla doğdu! Kulakları ve çenesi yok dili damağına yapışık!
Giriş Tarihi: 27.04.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 12:19

Nadir görülen hastalıkla doğdu! Kulakları ve çenesi yok dili damağına yapışık!

Bartın'da dünyada her 25 bin bebekte bir görülen 'Goldenhar Sendromu' ile dünyaya gelen 1 yaşındaki Asım Kalpaklı, dili ve çenesinden ameliyat olmayı bekliyor. Aysel Kalpaklı (30), "Her gün çocuğumun boğazına 25 defa aspire ederken, çok canı yanıyor. Çocuğumun bir an önce ameliyat ettirilmesini istiyorum" diyerek yardım çağrısı yaptı…

Nadir görülen hastalıkla doğdu! Kulakları ve çenesi yok dili damağına yapışık!

Tuna Mahallesi'nde yaşayan Kalpaklı ailesinin çocukları Asım, yüz kasları, yanakları ve çene kemiklerinin yeterince gelişmemesine neden olan `Goldenhar Sendromu´ ile dünyaya geldi. Yutkunamayan küçük Asım, günde 25-30 kez aspire ediliyor. Aysel Kalpaklı, oğlunun balgamını hortumla çıkarıyor, beslenmesini de hortumlarla yapıyor. Tekstil fabrikasında çalışan Şenol Kalpaklı (36) evin ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, Asım'ın tedavi masrafları için aileye yakınları yardımcı oluyor.

Nadir görülen hastalıkla doğdu! Kulakları ve çenesi yok dili damağına yapışık!

Çocuğunun 'Goldenhar Sendromu' ile dünyaya geldiğini söyleyen Aysel Kalpaklı, "Çoğumun kulakları yok, çenesi de bulunmuyor. Dili de damağına yapışık halde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

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Nadir görülen hastalıkla doğdu! Kulakları ve çenesi yok dili damağına yapışık!

Tedavi sürecinde şu anda damağına yapışık olan dilin ve çenesi için ameliyat olması gerekiyor. Kalbinde ise delikler ve damarlarında daralmalar olduğunu bize söylediler. Çocuğumu doğduktan bir ay sonra her ay hastaneye götürmeye başladık ama bir çözüm bulamadık.

Nadir görülen hastalıkla doğdu! Kulakları ve çenesi yok dili damağına yapışık!

Bizlere ameliyat olması gerektiğini söylediler. Şu anda hortumla besleniyor. Hortumun boğazında olduğu için sürekli çocuk enfeksiyon kapıyor. Yani bir an önce ameliyatının olup, ağzından beslenmesi gerekiyor" dedi.

Nadir görülen hastalıkla doğdu! Kulakları ve çenesi yok dili damağına yapışık!

Çocuğunun ameliyatı için yardım isteyen Aysel Kalpaklı, "Aylık 7-8 bin TL ilaç, malzeme masrafı oluyor.

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