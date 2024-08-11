Giriş Tarihi: 11.08.2024 01:52
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
01:52
Nafia Kuş Aydın Paris 2024 madalya sahibi! Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Tekvando Kadınlar +67 kiloda bronz madalya maçına çıkan Nafia Kuş Aydın Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı yenerek müsabakayı 3. tamamladı. Türkiye'nin madalyalarına bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuz madalya sonrası gündemdeki yerini aldı. Peki; Nafia Kuş Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, hayatı ve kariyeri...