Nafia Kuş Aydın Paris 2024 madalya sahibi! Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

2019 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Nafia Kuş, kadınlar 73 kiloda bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar +73 kilo finalinde Özbek son dünya şampiyonu Svetlana Osipova ile mücadele etti. Svetlana Osipova'yı da mağlup eden Nafia Kuş, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.