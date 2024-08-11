Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 11.08.2024 01:52 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 01:52

Nafia Kuş Aydın Paris 2024 madalya sahibi! Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Tekvando Kadınlar +67 kiloda bronz madalya maçına çıkan Nafia Kuş Aydın Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı yenerek müsabakayı 3. tamamladı. Türkiye'nin madalyalarına bir yenisini daha ekleyen milli sporcumuz madalya sonrası gündemdeki yerini aldı. Peki; Nafia Kuş Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, hayatı ve kariyeri...

Nafia Kuş Aydın Paris 2024 madalya sahibi! Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Nafia Kuş Aydın'ın hayatı ve kariyeri gündemde. Rakibini 2-1 mağlup ederek madalya kürsüsünde yerini alan ve Türk bayrağını dalgalandıran milli tekvandocumuz +67kg kategorisinde üçüncü olarak ülkemizi gururlandırdı. Peki; Nafia Kuş Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Nafia Kuş Aydın Paris 2024 madalya sahibi! Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

NAFİA KUŞ AYDIN BRONZ MADALYA SAHİBİ!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında +67kg kategorisinde üçüncülük maçına çıkan milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, Büyük Britanyalı Rebecca McGowan'ı 2-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nafia Kuş Aydın Paris 2024 madalya sahibi! Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

NAFİA KUŞ AYDIN KİMDİR?

20 Şubat 1995, Adana doğumlu Nafia Kuş Aydın, 2015 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar artı 73 kiloda Nafia Kuş, yarı finalde İngiltere'den Bianca Walkden'e 10-3 mağlup olarak Dünya üçüncüsü oldu.

Nafia Kuş Aydın Paris 2024 madalya sahibi! Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

2016 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar +73 kilo finalinde Büyük Britanyalı Walkden'a yenilen milli sporcu Nafia Kuş, gümüş madalya kazandı.

2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Nafia Kuş, kadınlar 73 kiloda altın madalya kazandı.

Nafia Kuş Aydın Paris 2024 madalya sahibi! Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

2019 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Nafia Kuş, kadınlar 73 kiloda bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar +73 kilo finalinde Özbek son dünya şampiyonu Svetlana Osipova ile mücadele etti. Svetlana Osipova'yı da mağlup eden Nafia Kuş, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

SON DAKİKA