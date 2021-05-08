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Haberler Yaşam Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ödemeleri hangi tarihte yatacak? Bakan duyurdu!
Giriş Tarihi: 08.05.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 15:17

ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ödemeleri hangi tarihte yatacak? Bakan duyurdu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödeme tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınında ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara verilen ödenek her ayın belli tarihlerinde hesaplara yatıyor. Bu noktada "Mayıs ayına ait , yattı mı?" soruları yanıt aranıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nakdi ücret ödeme tarihlerini kamuoyuna duyurdu. Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. Böylelikle , ne zaman yatacak sorusunun yanıtı netlik kazandı. İşte o tarihler…

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ödemeleri hangi tarihte yatacak? Bakan duyurdu!

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ 2021

Nisan ayına ait ödemeleri 10 Mayıs itibarıyla sistemde IBAN numarası bulunan işçilerin banka hesaplarına, IBAN'ı bulunmayan işçilere ise PTT kanalıyla ödenecek.

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