Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Nakdi ücret desteği ödemeleri hangi tarihte yatacak? Bakan duyurdu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınında ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara verilen ödenek her ayın belli tarihlerinde hesaplara yatıyor. Bu noktada "Mayıs ayına ait Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı?" soruları yanıt aranıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nakdi ücret ödeme tarihlerini kamuoyuna duyurdu. Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. Böylelikle Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak sorusunun yanıtı netlik kazandı. İşte o tarihler…