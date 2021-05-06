Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakdi ücret desteği (Ücretsiz izin ödeneği) hesaplara yatırılıyor. Koronavirüs salgın sürecinde vatandaşların ekonomik mağduriyetini önlemek için belli ödenek yardımları yapılıyor. Bu destek ödeneğinin belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırıldığı biliniyor. Bu noktada "Mayıs ayına ait Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, Ücretsiz izin maaş desteği yattı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı o tarihler ise Bakan Bilgin tarafından duyuruldu.