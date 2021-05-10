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Haberler Yaşam Nakdi ücret desteği sorgulama ekranı! Nisan ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 11:27

sorgulama ekranı! nakdi ücret desteği yattı mı, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , (ücretsiz izin maaş desteği) ödeme tarihlerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Ödenekten faydalanmakta olan binlerce vatandaş bu kapsamda "Nisan ayı Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ödemeleri 10 Mayıs bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacağını ifade etmişti. Buna göre; Nisan ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Nisan ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği sorgulama ekranı!

ödeme tarihleri belli oldu. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara sağlanan bu ödenekten faydalanan binlerce vatandaş bir süredir konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyordu. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , konuyla ilgili olarak beklenen açıklamayı yaptı ve nakdi ücret desteği yattı mı, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Sorularına ilişkin yanıtı verdi. Buna göre; Nisan ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar ve Bakan Bilgin'in açıklaması…

Nisan ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği sorgulama ekranı!

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YATTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , nisan ayına ilişkin ödemelerinin 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

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Nisan ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği sorgulama ekranı!

Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Nisan ayına ilişkin ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler."

Nisan ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği sorgulama ekranı!

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

Nisan ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği sorgulama ekranı!

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2021 yılı için ise günlük miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı

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