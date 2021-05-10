Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri belli oldu. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara sağlanan bu ödenekten faydalanan binlerce vatandaş bir süredir konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyordu. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili olarak beklenen açıklamayı yaptı ve Nisan ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Sorularına ilişkin yanıtı verdi. Buna göre; Nisan ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar ve Bakan Bilgin'in açıklaması…