Nalan filmi konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Nalan filmi ne zaman çekildi?

Nalan filmi konusu ile gündemde. Açelya Topaloğlu'nun başrolde hayat verdiği karakter, izleyenleri güldürürken duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Hayatında her şey yolundayken yaşadığı beklenmedik bir kaza sonrasında tüm düzeni altüst olan Nalan'ın yaşadıkları perdeye yansıtılıyor. 2022 yılında çekilen film, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İşte, Nalan filmi oyuncuları: