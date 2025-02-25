"Namus meselesi" deyip doktor kızını katletmişti! Ali Rıza Çağlar davasında gerçek ortaya çıktı! Kızı kumpası ortaya çıkarınca...

"ANNEM VE KARDEŞLERİMLE BİRLİKTE SÜREKLİ DARP EDİLDİK"



Katil Ali Rıza Çağlar işlediği cinayeti ise önce kızının 68 yaşında birisi ile evlendirileceğini ve bu cinayeti işlemek zorunda kaldığını ileri sürüp hatta olay sırasında çevrede bulunan görgü tanıklarına silahı ateşlemeden önce engel olmamaları için 'Namus meselesi' dediği ileri sürüldü. Cinayetten yıllar sonra ise gazetelere verdiği bir demeçte kızını FETÖ ile ilişkilendirerek cinayeti bu nedenle işlediğini öne sürdü. Yapılan yargılama kapsamında müebbet hapse mahkum edilen katil baba 13 yıl ceza yatarak 2016 yılında cezaevinden dışarı çıkarıldı. Çağlar, cezaevinden çıktıktan sonra bu kez kızını öldürmesinin sebebini FETÖ'ye bağlayarak gazetelere demeçler vermeye başladı. Esra Erol'da programında yıllar sonra deşifre olan Ali Rıza Çağlar'ın ailesine SABAH ulaştı. Ali Rıza Çağlar ve eşi Şerife Çağlar'ın 5 çocuğu bulunuyordu. İsmini vermek istemeyen bir aile ferdi SABAH'a yaptığı açıklamada Ali Rıza Çağlar'ın aileden uzak bir yaşam sürdüğünü belirterek anneleri ve kardeşleriyle sürekli dayağa maruz kaldığını bu nedenle annelerinin 2003 yılında boşanma davası açtığını anlattı.

