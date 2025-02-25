Haberler
Yaşam
"Namus meselesi" deyip doktor kızını katletmişti! Ali Rıza Çağlar davasında gerçek ortaya çıktı! Kızı kumpası ortaya çıkarınca...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
13:29
"Namus meselesi" deyip doktor kızını katletmişti! Ali Rıza Çağlar davasında gerçek ortaya çıktı! Kızı kumpası ortaya çıkarınca...
Esra Erol'da programına kendisinden 34 yaş küçük olan karısını aramak için çıkan 70 yaşındaki Ali Rıza Çağlar'ın evlat katili olduğu ortaya çıktı. Program sırasında Çağlar'ın katil olduğunun öğrenilmesinin ardından Esra Erol Çağlar'ı programdan kovdu. 2003 yılında Doktor Cevahir Çağlar'ı katleden katil babanın tüm ailesine yaşattıkları ise içler acısı durumda. SABAH katil Çağlar'ın ailesine ulaşarak yaşanan tüm vahşeti tüm detaylarıyla ortaya çıkardı. Ali Rıza Çağlar'ın 1986 yılında Afyon'un Karacaören kasabasında husumetli olduğu bir kişinin saman deposuna eroin koyarak jandarmaya ihbar etti. Jandarmanın yaptığı araştırmada eroinin sarılı olduğu gazete parçasındaki bulmacanın Ali Rıza Çağlar'ın çözdüğünü kızı Cevahir Çağlar'ın söylemesiyle kumpas ortaya çıktı. Katil Çağlar'ın cezaevine girmesiyle kızına uzun süre husumet beslediği belirlendi.