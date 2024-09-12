Narin ablası Tülin Güran ne zaman ve neden öldü? Tülin Güran öldürüldü mü, kaç yaşındaydı?

TÜLİN GÜRAN KİMDİR?

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın 2004 yılında ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından ellerinde ve ayaklarında fizyolojik engellerden kaynaklı 3 yaşındayken 2007 yılında yüzde 95, 2008 yılında yüzde 85, 2009 yılında ise yüzde 99 olmak üzere 3 adet heyet raporuyla engelli olduğu öğrenildi.