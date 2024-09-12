Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
13:32
Narin ablası Tülin Güran ne zaman ve neden öldü? Tülin Güran öldürüldü mü, kaç yaşındaydı?
Narin Güran'ın Diyarbakır'da gerçekleşen cinayeti tüm Türkiye'de yankı uyandır. Soruşturmalar kapsamındaki gelişmelerle olayın ardındaki sır perdesi aralanmaya başlarken Narin'in hayatını kaybeden engelli ablası Tülin Güran'ın şüpheli ölümü yeniden gündeme geldi. Ablanın ne zaman öldüğü ve nasıl öldüğü merak konusu oldu. Peki, Narin Güran'ın ablası Tülin ne zaman ve neden öldü, cinayet miydi? İşte detaylar