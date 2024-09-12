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Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:32

Narin ablası Tülin Güran ne zaman ve neden öldü? Tülin Güran öldürüldü mü, kaç yaşındaydı?

Narin Güran'ın Diyarbakır'da gerçekleşen cinayeti tüm Türkiye'de yankı uyandır. Soruşturmalar kapsamındaki gelişmelerle olayın ardındaki sır perdesi aralanmaya başlarken Narin'in hayatını kaybeden engelli ablası Tülin Güran'ın şüpheli ölümü yeniden gündeme geldi. Ablanın ne zaman öldüğü ve nasıl öldüğü merak konusu oldu. Peki, Narin Güran'ın ablası Tülin ne zaman ve neden öldü, cinayet miydi? İşte detaylar

Narin ablası Tülin Güran ne zaman ve neden öldü? Tülin Güran öldürüldü mü, kaç yaşındaydı?

Diyarbakır'da kaybolan ve kaybının 9. gününde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü tüm ülkeyi yasa boğdu. Soruşturma ilerlerken ve yeni gelişmeler kaydedilirken Narin'in 2009 yılında hayatını kaybeden ablası Tülin'in ölümü araştırılmaya başladı. Peki, Tülin Güran neden öldü?

Narin ablası Tülin Güran ne zaman ve neden öldü? Tülin Güran öldürüldü mü, kaç yaşındaydı?

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SON DURUM: ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ!
Narin Güran cinayetindeki soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.
Gözaltındaki 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şu ana kadar 8 şüphelinin sorgusu sona erdi. Anne Yüksel Güran ile baba Arif Güran da sorgusu tamamlanan isimler arasında yer alıyor.
Diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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Narin ablası Tülin Güran ne zaman ve neden öldü? Tülin Güran öldürüldü mü, kaç yaşındaydı?

TÜLİN GÜRAN KİMDİR?

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın 2004 yılında ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından ellerinde ve ayaklarında fizyolojik engellerden kaynaklı 3 yaşındayken 2007 yılında yüzde 95, 2008 yılında yüzde 85, 2009 yılında ise yüzde 99 olmak üzere 3 adet heyet raporuyla engelli olduğu öğrenildi.

Narin ablası Tülin Güran ne zaman ve neden öldü? Tülin Güran öldürüldü mü, kaç yaşındaydı?

NARİN'İN ABLASI NE ZAMAN ÖLDÜ?
Diyarbakır'da ölümüyle tüm ülkeyi yasa boğan Narin Güran cinayetinin ardındaki sırlar açığa çıkarken 2009 yılında ölen ablası Tülin Güran'ın ölümü de araştırılmaya başladı. Engelli ablası Tülin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Narin'in ailesi tarafından abla Tülin'in 'Merdivenden düşerek öldüğü' iddia edilmişti. Gerçeği gözaltında olmayan tek amca Erhan Güran açıkladı.

Narin ablası Tülin Güran ne zaman ve neden öldü? Tülin Güran öldürüldü mü, kaç yaşındaydı?

ABLANIN MERDİVENDEN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ
Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı olayda savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne bir yazı yazarak, Tülin Güran'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etmişti. Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın merdivenden düşerek öldüğü iddia edilmişti.

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