Narin cinayeti davasının gerekçeli kararında yasak aşk gerçeği ortaya çıktı! Mahkeme açıkladı: Yüksel Güran ve Salim Güran…

Hazırlanan iddianamede, dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Yapılan daraltılmış baz çalışması ve HTS kayıtlarına bakıldığında Narin'in öldürüldüğü saatlerde anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim ile Nevzat Bahtiyar'ın yanyana olduğu anlaşıldı.