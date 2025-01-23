Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Narin cinayeti davasının gerekçeli kararında yasak aşk gerçeği ortaya çıktı! Mahkeme açıkladı: Yüksel Güran ve Salim Güran…
Giriş Tarihi: 23.01.2025 16:46 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:31

Narin cinayeti davasının gerekçeli kararında yasak aşk gerçeği ortaya çıktı! Mahkeme açıkladı: Yüksel Güran ve Salim Güran

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklandı. 28 Aralık'ta yapılan duruşmada, küçük kızı iştirak halinde öldürdüğü belirlenen amca, anne ve ağabey ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili hazırlanan gerekçeli kararda 'cinayetin asıl sebebi' olarak gösterilen Salim ve Yüksel Güran arasındaki yasak aşk iddiası da yer aldı. Mahkeme, hazırladığı gerekçeli kararda ikili arasında yasak aşkla ilgili gerçeği açıkladı!

Hüseyin KAÇAR
Narin cinayeti davasının gerekçeli kararında yasak aşk gerçeği ortaya çıktı! Mahkeme açıkladı: Yüksel Güran ve Salim Güran…

Diyarbakır'da Tavşantepe Köyü'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran 2 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı.

Narin cinayeti davasının gerekçeli kararında yasak aşk gerçeği ortaya çıktı! Mahkeme açıkladı: Yüksel Güran ve Salim Güran…

19 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

O gün en son 15.11'de Tavşantepe İlkokulu'nun güvenlik kamerasına yansıyan Narin'in tam 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Narin cinayeti davasının gerekçeli kararında yasak aşk gerçeği ortaya çıktı! Mahkeme açıkladı: Yüksel Güran ve Salim Güran…

ANNE, AĞABEY, AMCA VE KOMŞU TUTUKLANDI

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen cinayetle ilgili sayısız iddia ortaya atıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Narin cinayeti davasının gerekçeli kararında yasak aşk gerçeği ortaya çıktı! Mahkeme açıkladı: Yüksel Güran ve Salim Güran…

Hazırlanan iddianamede, dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Yapılan daraltılmış baz çalışması ve HTS kayıtlarına bakıldığında Narin'in öldürüldüğü saatlerde anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim ile Nevzat Bahtiyar'ın yanyana olduğu anlaşıldı.

Narin cinayeti davasının gerekçeli kararında yasak aşk gerçeği ortaya çıktı! Mahkeme açıkladı: Yüksel Güran ve Salim Güran…

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

28 Aralık'ta yapılan duruşmada son kez hakim karşısına çıkan sanıklara ise ceza yağdı. Buna göre anne, ağabey ve amca, Narin'i iştirak halinde öldürdükleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SON DAKİKA