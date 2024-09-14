Narin cinayeti soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Silinen görüşmeleri MİT ortaya çıkardı: ‘Tamam daha ölmemiş’

TELEFONUNA KAYIT PROGRAMI YÜKLEMİŞ



Salim Güran, 2 Eylül'de tutuklanmadan önce Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan sorgusunda "olaydan 10 -15 gün önce telefonuma ses kayıt programı indirdim, daha sonra konuştuğum şeyleri hatırlamak için bu programı indirdim. Ben ses kayıtlarını silmedim, ancak olay günü yaptığım arama kayıtlarını sildim, Olay akşamı kardeşim Arif'in ahırında 380 adet mermi yakalandı. Bana bunu haber verdiler. Kayıtları silmekte kötü yapmışım" diyerek kendisini savunmaya çalışmıştı. Yapılan ilk incelemelerde telefondaki kayıtları geri getirilemezken, Whatsapp'ın bağlı olduğu şirket META'da istenilen yazışmaları vermemişti.