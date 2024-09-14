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Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 10:05

Narin cinayeti soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Silinen görüşmeleri MİT ortaya çıkardı: ‘Tamam daha ölmemiş’

8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin bir numaralı zanlısı tutuklu amca muhtar Salim Güran'ın cep telefonuna yüklediği uygulamayla bütün konuşmaları kaydettiği, olay günü de yaptığı konuşmaların tümünü özel bir programla sildiği ortaya çıkmıştı. Amca Salim Güran'ın telefonu ileri teknik çalışmalarla Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki siber uzmanlar tarafından çözüldü. İşte detaylar...

Halit TURAN
Narin cinayeti soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Silinen görüşmeleri MİT ortaya çıkardı: ‘Tamam daha ölmemiş’

Olay gününe ait amcanın yaptığı telefon görüşmeleri kayıtlarına ulaşıldı. Kürtçe yapılan konuşmalarda Salim Güran'ın soruşturma kapsamında tutuklanan yanında çalışan işçisi Mehmet Selim Atasoy'u 18.27'de arayıp "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" dediği, işçisinin ise "Tamam henüz bende değil. tamam daha ölmemiş" dediği belirlendi.

Narin cinayeti soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Silinen görüşmeleri MİT ortaya çıkardı: ‘Tamam daha ölmemiş’

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde soruşturma tamamlanma aşamasına geldi. Muhtar olan amca Salim Güran'ın tutuklanmasının ardından cesedi Eğertutmaz deresine götürdüğü belirlenen komşu Nevzat Bahtiyar'ın da yakalanmasının ardından derinleştirilen soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden Narin'in annesi, ağabeyi ve kuzenlerinin de aralarından bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Muhtar amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün cep telefonundaki arama kayıtlarını, whatsapp yazışmalarını sildiği ortaya çıkmıştı.

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Narin cinayeti soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Silinen görüşmeleri MİT ortaya çıkardı: ‘Tamam daha ölmemiş’

TELEFONUNA KAYIT PROGRAMI YÜKLEMİŞ

Salim Güran, 2 Eylül'de tutuklanmadan önce Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan sorgusunda "olaydan 10 -15 gün önce telefonuma ses kayıt programı indirdim, daha sonra konuştuğum şeyleri hatırlamak için bu programı indirdim. Ben ses kayıtlarını silmedim, ancak olay günü yaptığım arama kayıtlarını sildim, Olay akşamı kardeşim Arif'in ahırında 380 adet mermi yakalandı. Bana bunu haber verdiler. Kayıtları silmekte kötü yapmışım" diyerek kendisini savunmaya çalışmıştı. Yapılan ilk incelemelerde telefondaki kayıtları geri getirilemezken, Whatsapp'ın bağlı olduğu şirket META'da istenilen yazışmaları vermemişti.

Narin cinayeti soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Silinen görüşmeleri MİT ortaya çıkardı: ‘Tamam daha ölmemiş’

MİT DEVREYE GİRDİ

Otomobilinde Narin'in DNA'sı bulunması ve Narin'in cansız bedenini dere kenarına gömen Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i kendisine Salim Güran'ın teslim ettiğini anlatmasıyla Salim Güran'ın olay gününe ait telefon görüşmeleri de önem kazandı.

Narin cinayeti soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Silinen görüşmeleri MİT ortaya çıkardı: ‘Tamam daha ölmemiş’

Bunun üzerine amca Güran'ın cep telefonu Milli İstihbarat Teşkilatı'na gönderildi. İleri teknolojiyle donatılan Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki siber uzmanları Salim Güran'ın cep telefonunda kendi yüklediği programla kaydettiği konuşma içeriklerine ulaştı.

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