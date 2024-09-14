Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
10:05
Narin cinayeti soruşturmasında sır perdesi aralanıyor! Silinen görüşmeleri MİT ortaya çıkardı: ‘Tamam daha ölmemiş’
8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin bir numaralı zanlısı tutuklu amca muhtar Salim Güran'ın cep telefonuna yüklediği uygulamayla bütün konuşmaları kaydettiği, olay günü de yaptığı konuşmaların tümünü özel bir programla sildiği ortaya çıkmıştı. Amca Salim Güran'ın telefonu ileri teknik çalışmalarla Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki siber uzmanlar tarafından çözüldü. İşte detaylar...