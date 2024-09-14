Narin cinayetinde son dakika gelişmesi... 19 yaşındaki kuzeni Birsan Güran sessizliğini bozdu: Saati değiştirirsen başın yanar

'HİÇ SAATE BAKMADIM, BU OLAYLAR ÖĞLEDEN SONRA OLMUŞTU'

Salim Güran, ifadesinde, "H.G.'nin evinin kapısına geldim. Burada 5-10 dakika durduktan sonra tekrar sondajın oradaki tarlaya gittim. Oradayken elektrikçiler geldi. Yanıma gelip, 'Amcanın oğlu Mehmet Şerif Güran burada değil, bizimle gel, trafosuna gidelim' dediler. Bu şahıslarla telefonla konuşmadım. Doğrudan yanıma gelmişlerdi. Bu şahıslar, komşum olan amcamın oğlu Mehmet Şerif Güran'ı arıyordu. Onun tarlasında işleri olduğunu ve kendileri ile gitmemi söyleyince ben de kendileri ile Mehmet Şerif Güran'ın tarlasına gittim. Onların arabası ile tarlaya gittik. Orada araba ile bir yere kadar gittik, sonrasında yaya olarak pamuk tarlasından yürüyerek gittik. Pamuk tarlasında yolda yürürken Mehmet Şerif'i telefonla arayıp, 'Pamuğa kurt düşmüş', sonra tekrar arayıp, 'Pamukta sinek var' dedim. Kendisini tarlasındayken bu şekilde birkaç sefer arayıp, onunla konuştuk. Mehmet Şerif, benim amcamın oğludur. Bu şahıslar trafoya çıktılar. Elektrikçi olan H., bir ot topluyordu. Pişirip yenilen otları topluyordu. Bana, 'Bir uzun tahta lazım' dediler. Yine onlarla sondajın oraya dönüp, tahta ayarladık. Sonra onlar tahta ile döndüler. Tarlamda kaldım ve mısırın başına gittim. Hiç saate bakmadım. Bu olaylar öğleden sonra olmuştu. Tarlamın başına gelirken Mehmet Selim Atasoy'un iki kızını gördüm. 'Motosiklet ile kızları götürelim' dediler. Ben de 'Araba ile götüreyim' dedim. R.A. ve iki kız kardeşi, benim arabama bindiler. Onları köylerine götürdüm. Köyde kapılarına gittiğimizde anneleri, bize soğuk su verdi. Orada küçük bir kızları vardı. R.A. onu kucağında alıp, sevdi. Ben de kızı sevdim. Sonra ben ve R.A., tekrardan araba ile tarlaya döndük" dedi.