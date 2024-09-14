Giriş Tarihi: 14.09.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
14:48
Narin cinayetinde son dakika gelişmesi... 19 yaşındaki kuzeni Birsan Güran sessizliğini bozdu: Saati değiştirirsen başın yanar
8 yaşındaki Narin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada cansız bedeni dereye gömen Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin ardından cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine getirilerek sorguya alınan amca Salim Güran hakkındaki iddiaları reddetti. Olay gününü yeniden anlatıp, "23 Ağustos gününden önceki tüm normal arama ve WhatsApp arama kayıtlarını sildiğiniz anlaşılmıştır. Neden arama kayıtlarını silme ihtiyacı duydunuz" sorusuna Salim Güran, "Hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına bu kayıtları sildim. Başkaca bir amacım yoktur." cevabını verdi. Öte yandan suskunluğunu bozan küçük kızın 19 yaşındaki kuzeni Birsen Güran, Salim, bana 'Saati değiştirirsen, senin başın yanar' dedi. İşte detaylar...