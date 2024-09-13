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Giriş Tarihi: 13.09.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 13:04

Narin cinayetini o ses kaydı mı çözecek! Salim Güran'ın ses kaydı dosyaya girdi: “Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?”

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni derede bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy'a "Ramazan kız öldü mü, yaşıyor mu?" dediği ses kaydı soruşturma dosyasına girdi. İşte detaylar…

Narin cinayetini o ses kaydı mı çözecek! Salim Güran’ın ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada sürüyor

Narin cinayetini o ses kaydı mı çözecek! Salim Güran’ın ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?

Soruşturmada gözaltına alınan 22 kişi dün adliyeye sevk edildi. Narin'in annesi Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran (18) 'kasten öldürme suçuna iştirak etmek' suçundan, amcaaı Fuat Güran (42) 'suç delillerini yok etmek', kuzeni Muhammet Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran'ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40) ve Ramazan Atasoy, 'suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Narin cinayetini o ses kaydı mı çözecek! Salim Güran’ın ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?

Narin'in babası Arif Güran'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ise serbest bırakıldı. Anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı ise tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Narin cinayetini o ses kaydı mı çözecek! Salim Güran’ın ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?

"SALİM KIZIMA NİYE ZARAR VERDİ BİLMİYORUM"

Narin'in annesi Yüksel Güran, savcılıktaki ifadesinde "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi.

Narin cinayetini o ses kaydı mı çözecek! Salim Güran’ın ses kaydı dosyaya girdi: Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?

İfadesinin başlarında, Narin'i kimin öldürdüğü konusunda bir fikri olmadığını söyleyen anne Güran'ın, sonlara doğru "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" demesi kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu.

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