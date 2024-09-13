Narin cinayetini o ses kaydı mı çözecek! Salim Güran'ın ses kaydı dosyaya girdi: “Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?”

"SALİM KIZIMA NİYE ZARAR VERDİ BİLMİYORUM"

Narin'in annesi Yüksel Güran, savcılıktaki ifadesinde "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi.