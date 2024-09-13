Giriş Tarihi: 13.09.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024
13:04
Narin cinayetini o ses kaydı mı çözecek! Salim Güran'ın ses kaydı dosyaya girdi: “Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?”
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni derede bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy'a "Ramazan kız öldü mü, yaşıyor mu?" dediği ses kaydı soruşturma dosyasına girdi. İşte detaylar…