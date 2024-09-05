NARİN GÜRAN BULUNDU MU? 5 Eylül 2024 Narin Güran’dan haber var mı, yeni gelişmeler neler?

Kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan küçük kızın ilk olarak ağabeyi gözaltına alınmıştı, daha sonra amcası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu hakkında son olarak Bakan Tunç açıklamada bulundu. Peki, Narin Güran bulundu mu?