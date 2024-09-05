Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
09:57
NARİN GÜRAN BULUNDU MU? 5 Eylül 2024 Narin Güran'dan haber var mı, yeni gelişmeler neler?
21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'da kaybolan Narina Güran'ın kaynının 16. gününde arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tüm Türkiye Narin'den gelecek güzel bir haberi beklerken, konu hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin'in amcası Salim Güran'ın 'kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma' suçundan tutuklanmıştı. Peki, 5 Eylül 2024 Narin Güran'dan haber var mı, yeni gelişmeler neler?