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Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 09:57

NARİN GÜRAN BULUNDU MU? 5 Eylül 2024 Narin Güran'dan haber var mı, yeni gelişmeler neler?

21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'da kaybolan Narina Güran'ın kaynının 16. gününde arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Tüm Türkiye Narin'den gelecek güzel bir haberi beklerken, konu hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Narin'in amcası Salim Güran'ın 'kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma' suçundan tutuklanmıştı. Peki, 5 Eylül 2024 Narin Güran'dan haber var mı, yeni gelişmeler neler?

NARİN GÜRAN BULUNDU MU? 5 Eylül 2024 Narin Güran’dan haber var mı, yeni gelişmeler neler?

Kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan küçük kızın ilk olarak ağabeyi gözaltına alınmıştı, daha sonra amcası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu hakkında son olarak Bakan Tunç açıklamada bulundu. Peki, Narin Güran bulundu mu?

NARİN GÜRAN BULUNDU MU? 5 Eylül 2024 Narin Güran’dan haber var mı, yeni gelişmeler neler?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

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NARİN GÜRAN BULUNDU MU? 5 Eylül 2024 Narin Güran’dan haber var mı, yeni gelişmeler neler?

İLK GÖZALTINA ALINAN NARİN'İN AĞABEYİ OLDU

8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu.

Ancak ağabey serbest bırakıldı.

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

NARİN GÜRAN BULUNDU MU? 5 Eylül 2024 Narin Güran’dan haber var mı, yeni gelişmeler neler?

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

Kayıp Narin'i arama çalışmalarının 11'inci gününde yeni gözaltı haberi geldi.

Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı.

Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi.

Tutuklanan Salim Güran'nin avukatı karara tepki gösterdi.

NARİN GÜRAN BULUNDU MU? 5 Eylül 2024 Narin Güran’dan haber var mı, yeni gelişmeler neler?

NARİN'İN AMCASI NEDEN TUTUKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yaptı.

24TV'ye konuşan Bakan Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin'in anne-babasının araçtaki amcanın DNA'sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi." dedi.

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