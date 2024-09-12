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Giriş Tarihi: 12.09.2024 22:19 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 22:45

Narin Güran cinayeti: Anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran hakkında kasten öldürme suçuna iştirakten tutuklama talebi

Diyarbakır'da canice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması derinleşti. Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile cesedi amcadan teslim aldığını söyleyen Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında Narin'in annesi, babası, 2 ağabeyi ve amcalarının da olduğu 22 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan anne Yüksel Güran ile kolunda ısırık izi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabey Enes Güran için kasten öldürme suçuna iştirak etmekten tutuklanması talep edildi. Ağabey Enes Güran'ın ifadesinde itirafçı Nevzat Bahtiyar ile ilgili ortaya attığı iddia dikkat çekti.

Hüseyin KAÇAR
Narin Güran cinayeti: Anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran hakkında kasten öldürme suçuna iştirakten tutuklama talebi

Türkiye'nin gündemi Diyarbakır'da hayattan koparılan Narin Güran'dı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Çuval içerisinde bulunan Narin'in ölümünü aydınlatmak için derinlemesine soruşturma başlatıldı.

Narin Güran cinayeti: Anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran hakkında kasten öldürme suçuna iştirakten tutuklama talebi

Bu kapsamda gözaltına alınan ve aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklandı. İfadesinde Narin'i öldürdüğü iddialarını reddeden Salim Güran, küçük kızı olay günü görmediğini açıkladı.

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Narin Güran cinayeti: Anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran hakkında kasten öldürme suçuna iştirakten tutuklama talebi

Ancak itirafçı Nevzat Bahtiyar ifadesinde Narin'in cesedini amca Salim Güran'dan aldığını ve 200 bin TL karşılığında Eğritutmaz Deresi'ne gömdüğünü anlattı. İtirafçı Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturma kapsamında Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Narin Güran cinayeti: Anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran hakkında kasten öldürme suçuna iştirakten tutuklama talebi

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 22 şüpheli, bugün adliyeye sevk edilirken amca Salim Güran ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen anne Yüksel Güran, hakkındaki iddiaları yalanladı.

Narin Güran cinayeti: Anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran hakkında kasten öldürme suçuna iştirakten tutuklama talebi

ANNE YÜKSEL GÜRAN VE AĞABEY ENES GÜRAN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 22 kişi savcılık ifadesi tamamlandı. Aralarında anne Yüksel Güran ile kokunda daha önce diş izi olduğu için gözaltına alınan ve serbest bırakılan ağabey Enes Güran kasten öldürme suçuna iştirak etmekten, kuzenleri Muhammet Kaya ile Birsen Güran, yengesi Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçileri Mehmet Selim Atasoy ve Ramazan Atasoy ile enişte Mehmet Şevket Kaya suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmekten, amca Fuat Güran suç delillerini yok etmekten tutuklanma talebiyle mahkeme sevk edildi.

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