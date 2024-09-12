Narin Güran cinayeti: Anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran hakkında kasten öldürme suçuna iştirakten tutuklama talebi

Giriş Tarihi: 12.09.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
22:45
Diyarbakır'da canice öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması derinleşti. Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile cesedi amcadan teslim aldığını söyleyen Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında Narin'in annesi, babası, 2 ağabeyi ve amcalarının da olduğu 22 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan anne Yüksel Güran ile kolunda ısırık izi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabey Enes Güran için kasten öldürme suçuna iştirak etmekten tutuklanması talep edildi. Ağabey Enes Güran'ın ifadesinde itirafçı Nevzat Bahtiyar ile ilgili ortaya attığı iddia dikkat çekti.