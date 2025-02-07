Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar hakkında flaş talep: Cinsel istismar suçundan...

Akdağ,şunları söyledi:

"Yerel mahkeme çocuğun dakikalarca canlı kaldığını iddia ediyor. Fakat bu iddiasını ispatlayabilecek, senaryosunu gerçekleştirebilecek hiçbir adli tıp raporu mevcut değil, tanık beyanı mevcut değil, bilgi belge de dosyada mevcut değil.