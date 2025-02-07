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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar hakkında flaş talep: Cinsel istismar suçundan...
Giriş Tarihi: 07.02.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
23:53
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar hakkında flaş talep: Cinsel istismar suçundan...
Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşın istinaf yoluna başvurdu. Nevzat Bahtiyar ile ilgili ise "cinsel istismar" iddiasına ilişkin talepte bulunuldu.