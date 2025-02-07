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Giriş Tarihi: 07.02.2025 23:17 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 23:53

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar hakkında flaş talep: Cinsel istismar suçundan...

Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, müvekkili hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşın istinaf yoluna başvurdu. Nevzat Bahtiyar ile ilgili ise "cinsel istismar" iddiasına ilişkin talepte bulunuldu.

Hüseyin KAÇAR
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar hakkında flaş talep: Cinsel istismar suçundan...

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar hakkında flaş talep: Cinsel istismar suçundan...

"NEVZAT BAHTİYAR YETERİNCE İNCELENMEDİ"

Narin Güran davasında Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, müvekkili hakkında verilen mahkumiyet kararına karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz dilekçesini sundu.

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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar hakkında flaş talep: Cinsel istismar suçundan...

Soruşturmanın eksik yürütüldüğünü, delillerin gerektiği gibi toplanmadığını ve masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkının ihlal edildiğini savunan Akdağ, mahkeme kararının yasal çerçevede hatalar içerdiğini, TCK'nin yanlış uygulandığını ve olayın esas faili olarak Nevzat Bahtiyar'ın yeterince incelenmediğini iddia etti.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar hakkında flaş talep: Cinsel istismar suçundan...

32 SAYFALIK DİLEKÇE VERDİ

Avukat Akdağ'ın 32 sayfalık dilekçesinde, hükmün bozulması, Salim Güran hakkında beraat kararı verilmesi ve Nevzat Bahtiyar hakkında çocuğun kasten öldürülmesi, çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti tahdit suçlarından dolayı ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar hakkında flaş talep: Cinsel istismar suçundan...

Akdağ,şunları söyledi:

"Yerel mahkeme çocuğun dakikalarca canlı kaldığını iddia ediyor. Fakat bu iddiasını ispatlayabilecek, senaryosunu gerçekleştirebilecek hiçbir adli tıp raporu mevcut değil, tanık beyanı mevcut değil, bilgi belge de dosyada mevcut değil.

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