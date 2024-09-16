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Giriş Tarihi: 16.09.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:54

Narin Güran cinayeti sonrası ismini değiştirdi: Nevzat olan adını bakın ne yaptı!

Türkiye'nin gündemi, Diyarbakır'da canice öldürülen Narin Güran'dı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran'dan alıp Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü açıkladı. Manisa'da yaşayan Nevzat Temel ise Narin cinayetinden çok etkilendiğini söyleyerek şaşkına çeviren bir davranışa imza attı!

İHA
Narin Güran cinayeti sonrası ismini değiştirdi: Nevzat olan adını bakın ne yaptı!

Diyarbakır'da kaybolduktan 21 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 21 Ağustos'ta Kur'an kursu dönüşü kaybolan küçük kızın cenazesine Eğertutmaz Deresi'nde ulaşıldı.

Narin Güran cinayeti sonrası ismini değiştirdi: Nevzat olan adını bakın ne yaptı!

Korkunç cinayetle ilgili aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran tutuklanırken itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın anlattıkları ise Türkiye'yi sarstı.

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Narin Güran cinayeti sonrası ismini değiştirdi: Nevzat olan adını bakın ne yaptı!

Nevzat Bahtiyar, Narin Güran'ın cesedini Salim Güran'dan teslim aldığını ve 200 bin TL karşılığında sakladığını anlattı.

Narin Güran cinayeti sonrası ismini değiştirdi: Nevzat olan adını bakın ne yaptı!

Manisa Turgutlu'da yaşayan Nevzat Temel ise Narin Güran cinayeti sonrası hayatını değiştirecek bir hamleye imza attı. Narin'in cesedini gömen Nevzat Bahtiyar ile aynı adı taşımak istemeyen Nevzat Temel, ismini değiştirmek için avukatıyla birlikte soluğu Turgutlu Adliyesi'nde aldı.

Narin Güran cinayeti sonrası ismini değiştirdi: Nevzat olan adını bakın ne yaptı!

Adını değiştirmek için verdiği dilekçenin ardından gazetecilere açıklama yapan Nevzat Temel, "Olayı televizyonlardan izliyoruz. Bu beni çok etkiledi ve böyle bir katil zihniyetli bir şahıs ile aynı ismi taşımak istemediğim için böyle bir karar aldım.

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