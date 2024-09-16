Narin Güran cinayeti sonrası ismini değiştirdi: Nevzat olan adını bakın ne yaptı!

Adını değiştirmek için verdiği dilekçenin ardından gazetecilere açıklama yapan Nevzat Temel, "Olayı televizyonlardan izliyoruz. Bu beni çok etkiledi ve böyle bir katil zihniyetli bir şahıs ile aynı ismi taşımak istemediğim için böyle bir karar aldım.