Giriş Tarihi: 16.09.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
12:54
Narin Güran cinayeti sonrası ismini değiştirdi: Nevzat olan adını bakın ne yaptı!
Türkiye'nin gündemi, Diyarbakır'da canice öldürülen Narin Güran'dı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar, küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran'dan alıp Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü açıkladı. Manisa'da yaşayan Nevzat Temel ise Narin cinayetinden çok etkilendiğini söyleyerek şaşkına çeviren bir davranışa imza attı!