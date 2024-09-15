Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 15.09.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 10:03

SON DAKİKA: Narin Güran aranırken köyde yaşananlar pes dedirtti! Hepsi mahkeme tutanağına girdi: Tüm aile işin içinde...

Türkiye, Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlendi. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'in hala katili belirlenemedi. Amca Salim Güran kasten öldürme suçundan tutuklanırken aile üyelerinin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Salim Güran ile 15 yaşındaki işçisi Ramazan Atasoy arasında geçen "Daha ölmemiş" mesajı ise tüyler ürpertti! Önceki gün yeniden gözaltına alınan ve tutuklanan Atasoy, o mesajla ilgili dikkat çeken bir bilgi verdi. Öte yandan mahkeme kararında aile üyelerinin arama çalışmalarına katılan ekipleri nasıl yanılttığı ve yalan ihbarda bulunduğuna dair detaylara da yer verildi. İşte Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler…

İHA
SON DAKİKA: Narin Güran aranırken köyde yaşananlar pes dedirtti! Hepsi mahkeme tutanağına girdi: Tüm aile işin içinde...

Narin Güran, daha 8 yaşındaydı. Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Çuval içerisinde Eğritutmaz Deresi'ne bırakılan küçük kızın cansız bedeni gözyaşları ile toprağa verilirken tek şüpheli amca Salim Güran'dı.

SON DAKİKA: Narin Güran aranırken köyde yaşananlar pes dedirtti! Hepsi mahkeme tutanağına girdi: Tüm aile işin içinde...

Aracında Narin'in DNA'sı bulunan Salim Güran, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Cesedi Salim Güran'dan aldığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın ardından Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve ağabeyi Enes Güran da başta olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Narin Güran aranırken köyde yaşananlar pes dedirtti! Hepsi mahkeme tutanağına girdi: Tüm aile işin içinde...

ANNE VE AĞABEY DAHİL 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Narin'in babası serbest kalırken anne ve ağabeyin de aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy (15), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SON DAKİKA: Narin Güran aranırken köyde yaşananlar pes dedirtti! Hepsi mahkeme tutanağına girdi: Tüm aile işin içinde...

"KAÇTA YANIMIZDAN AYRILDI HATIRLAMIYORUM"

Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy, savcılıktaki ifadesinde, olay günü sabah 05.00-06.00 gibi uyandığını, o gün sondajın başında uyuduğunu, aşağı tarlanın ardından yukarı tarlanın da suyunu değiştirdiklerini, Salim Güran'ın yukarı tarlaya geldiğini ifade etti. Sondajın başında kahvaltı yaptıklarını, Salim Güran'ın 1 buçuk-2 saat yanlarında kaldığını, Güran'ın saat kaçta yanlarından ayrıldığını hatırlamadığını öne süren Ramazan Atasoy, şunları söyledi:

"Babam 13.00 sıralarında diğer tarlalarda çalışan işçileri almaya gitti. Sonra saat 14.00-15.00 sıralarında muhtar (Salim Güran) tekrar yanıma geldi ve babamın nerede olduğunu sordu. Ben de 'İşçileri almaya gitti' dedim. Yanımda babamı arayıp 'Neredesin?' diye sordu. Saat kaçta aradığını hatırlamıyorum. Babam da, 'İşçileri dağıtıyordum' dedi. Bu görüşmeden sonra muhtar yanımda oturdu. Birkaç dakika sonra muhtar tekrardan babamı aradı ve yine 'Neredesin?' diye sordu. Babam da 'Köyde yemek yiyorum' dedi. Bu sırada muhtarla çay içiyorduk. 16.00-16.30 sıralarında babam da geldi, bizimle çay içmeye başladı. Babam aşağı tarlaya 16.00-16.30 sıralarında gitti. Ben muhtar ile yukarı tarlada kaldım. Ben bulaşıkları yıkıyordum. 5-10 dakika muhtar burada oturduktan sonra bana 'Ben eve gidip üstümü değiştirip geleceğim.' dedi.

SON DAKİKA: Narin Güran aranırken köyde yaşananlar pes dedirtti! Hepsi mahkeme tutanağına girdi: Tüm aile işin içinde...

Muhtar yanımdan ayrılmasından sonra ben de suyu değiştirmeye gittim. Muhtar saatini hatırlamadığım zaman diliminde yanımdan ayrılmıştı. 5-10 dakika içinde ben suyu değiştirene kadar muhtar tekrardan sondajın başına gelmişti. Bir süre sonra babam da aşağı tarla suyunu değiştirip geldi. Akşam yemeğini hazırlayıp yedik. Muhtar hiç yanımızdan gitmedi, hep beraber oturduk. Sadece 5-10 dakikalığına muhtar üzerini değiştirip gelmişti. Muhtar akşam yemeğinden sonra bizimle otururken telefonu çaldı. Telefon görüşmesinde muhtara Narin Güran'ın kaybolduğu bildirildi. Bu şekilde Narin'in kaybolduğunu öğrendik. Salim Güran üstünü değiştirmek dışında saat 14.00'ten sonra yanımdan ayrılmadı. Tarladan da ayrılmadık."

SON DAKİKA