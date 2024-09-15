Giriş Tarihi: 15.09.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
10:03
SON DAKİKA: Narin Güran aranırken köyde yaşananlar pes dedirtti! Hepsi mahkeme tutanağına girdi: Tüm aile işin içinde...
Türkiye, Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlendi. 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'in hala katili belirlenemedi. Amca Salim Güran kasten öldürme suçundan tutuklanırken aile üyelerinin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Salim Güran ile 15 yaşındaki işçisi Ramazan Atasoy arasında geçen "Daha ölmemiş" mesajı ise tüyler ürpertti! Önceki gün yeniden gözaltına alınan ve tutuklanan Atasoy, o mesajla ilgili dikkat çeken bir bilgi verdi. Öte yandan mahkeme kararında aile üyelerinin arama çalışmalarına katılan ekipleri nasıl yanılttığı ve yalan ihbarda bulunduğuna dair detaylara da yer verildi. İşte Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler…