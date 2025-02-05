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Narin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatından istinaf başvurusu
Giriş Tarihi: 05.02.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
19:07
Narin Güran davasında yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatından istinaf başvurusu
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı, verilen kararı istinafa taşıyarak dilekçeli başvuruda bulundu.