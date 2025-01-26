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Narin Güran davasının gerekçeli kararında yasak aşk detayı! Mahkeme açıkladı: Yüksel Güran ve Salim Güran…
Giriş Tarihi: 26.01.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
08:34
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklandı. 28 Aralık'ta yapılan duruşmada, küçük kızı iştirak halinde öldürdüğü belirlenen amca, anne ve ağabey ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili hazırlanan gerekçeli kararda 'cinayetin asıl sebebi' olarak gösterilen Salim ve Yüksel Güran arasındaki yasak aşk iddiası da yer aldı. Mahkeme, hazırladığı gerekçeli kararda ikili arasında yasak aşkla ilgili gerçeği açıkladı!