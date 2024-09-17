Narin Güran neyi biliyor? Annenin yeni görüntüsü şoke etti!

NARİN GÜRAN NEYİ BİLİYOR?

O görüşmede Tunceli'de kaybolan ve 4,5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, anne Yüksel Güran'a sarılarak ağladı. Abla Doku, "Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Narin'in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin'i aramaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.