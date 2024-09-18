Giriş Tarihi: 18.09.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
08:33
Narin Güran neyi biliyor? Annenin yeni ortaya çıkan videosu kafaları karıştırdı!
Diyarbakır'da cesedi bulunan Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın yeni ortaya çıkan bir görüntüsü kafaları karıştırdı. Arama çalışmalarının 3. gününde kayıp Gülistan Doku'nun ablasının Narin'in annesini ziyaret ettiği ortaya çıktı. O görüntülerde Narin'in tutuklanan annesinin, "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı...