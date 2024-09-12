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Giriş Tarihi: 12.09.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 08:04

NARİN GÜRAN SON DAKİKA 12 EYLÜL: Yasak ilişki itirafı! Narin Güran neden öldürüldü, otopsi raporu çıktı mı?

Narin Güran son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Diyarbakır'daki cinayette sır perdesi itiraflarla birlikte aralanıyor. Küçük kızın cesedini dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar bir itirafta daha bulundu. Katil zanlısı amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran arasında ilişki olduğuna dair dedikoduları paylaşan itirafçının sözleri dosyaya yeni bir boyut kazandırdı. Peki; Narin Güran neden öldürüldü, otopsi raporu çıktı mı, kimler gözaltında?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA 12 EYLÜL: Yasak ilişki itirafı! Narin Güran neden öldürüldü, otopsi raporu çıktı mı?

Narin Güran neden öldürüldü sorusu olayla ilgili gizemini koruyan sorular arasında. Pek çok ihtimali değerlendiren polisler itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın açıklamaları ardından önemli bir yol kat etti. Gülerce arandıktan sonra derede cesedi bulunan küçük kızın kesin ölüm sebebi otopsi raporu ile birlikte ortaya çıkacak. Ölüm nedeni noktasında detaylı sorgu devam ediyor. İşte, Narin Güran son dakika haberleri...

NARİN GÜRAN SON DAKİKA 12 EYLÜL: Yasak ilişki itirafı! Narin Güran neden öldürüldü, otopsi raporu çıktı mı?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: YASAK İLİŞKİ İTİRAFI!

21 Ağustos günü Diyarbakır'da kaybolan ve tam 19 gün sonra cesedine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran olayında itirafçı olarak cesedi amca Salim Güran'dan alarak dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, dosyayı ilerletecek önemli bir itirafta daha bulundu:

"Katil zanlısı amcanın Narin'in annesi ve kendi amcasının eşiyle ilişkisi olduğu mahallede konuşuluyordu"

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NARİN GÜRAN SON DAKİKA 12 EYLÜL: Yasak ilişki itirafı! Narin Güran neden öldürüldü, otopsi raporu çıktı mı?

"Olayın heyecanıyla Narin'i neden ve nasıl öldürdüğünü sormadım ve bilmiyorum. Ancak Tavşantepe Mahallesi'nde Salim Güran'ın, Narin'in annesi Yüksel Güran ve kendi amcasının eşi olan M.G. ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu." diyen Nevzat Bahtiyar Narin Güran'ın bu ilişkiye şahit olduğu yönündeki ihtimalleri güçlendirdi.

NARİN GÜRAN SON DAKİKA 12 EYLÜL: Yasak ilişki itirafı! Narin Güran neden öldürüldü, otopsi raporu çıktı mı?

NARİN GÜRAN OLAYINDA KİMLER GÖZALTINDA?

Gözaltında çapraz sorguları yapılan, aralarında Narin'in annesi Yüksel ile babası Arif Güran, ağabeyleri, amca, hala ve yengesinin de bulunduğu şüpheli 22 kişi adliyeye sevk ediliyor.

NARİN GÜRAN SON DAKİKA 12 EYLÜL: Yasak ilişki itirafı! Narin Güran neden öldürüldü, otopsi raporu çıktı mı?

Katil zanlısı Salim Güran ve cesedi dereye gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Küçük Narin'in evinde öldürülmüş olabileceği de Bahtiyar tarafından açıklandı:

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