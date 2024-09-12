NARİN GÜRAN SON DAKİKA 12 EYLÜL: Yasak ilişki itirafı! Narin Güran neden öldürüldü, otopsi raporu çıktı mı?

"Olayın heyecanıyla Narin'i neden ve nasıl öldürdüğünü sormadım ve bilmiyorum. Ancak Tavşantepe Mahallesi'nde Salim Güran'ın, Narin'in annesi Yüksel Güran ve kendi amcasının eşi olan M.G. ile ilişkilerinin olduğu konuşuluyordu." diyen Nevzat Bahtiyar Narin Güran'ın bu ilişkiye şahit olduğu yönündeki ihtimalleri güçlendirdi.