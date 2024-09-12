Giriş Tarihi: 12.09.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
08:04
NARİN GÜRAN SON DAKİKA 12 EYLÜL: Yasak ilişki itirafı! Narin Güran neden öldürüldü, otopsi raporu çıktı mı?
Narin Güran son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Diyarbakır'daki cinayette sır perdesi itiraflarla birlikte aralanıyor. Küçük kızın cesedini dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar bir itirafta daha bulundu. Katil zanlısı amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran arasında ilişki olduğuna dair dedikoduları paylaşan itirafçının sözleri dosyaya yeni bir boyut kazandırdı. Peki; Narin Güran neden öldürüldü, otopsi raporu çıktı mı, kimler gözaltında?