Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 17.09.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:36

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA: Narin Güran nasıl öldü? Amca Salim Güran'ın eline bulaştığı ortaya çıktı

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma tüm hızıyla sürerken çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Adli Tıp'ın otopsi sonucuna göre Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı. İşte flaş detaylar...

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA: Narin Güran nasıl öldü? Amca Salim Güran’ın eline bulaştığı ortaya çıktı

SON DAKİKA NARİN GÜRAN HABERİ: Narin Güran cinayetinde yeni bir bilgi daha geldi. Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp'ın otopsi sonucuna göre Narin Güran boğularak öldürüldü. CNN Türk'ün haberine göre; Boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA: Narin Güran nasıl öldü? Amca Salim Güran’ın eline bulaştığı ortaya çıktı

YENGE HEDİYE GÜRAN TUTUKLANDI

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hediye Güran tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA: Narin Güran nasıl öldü? Amca Salim Güran’ın eline bulaştığı ortaya çıktı

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA: Narin Güran nasıl öldü? Amca Salim Güran’ın eline bulaştığı ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın, jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA: Narin Güran nasıl öldü? Amca Salim Güran’ın eline bulaştığı ortaya çıktı

Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SON DAKİKA