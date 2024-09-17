Giriş Tarihi: 17.09.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
15:36
NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA: Narin Güran nasıl öldü? Amca Salim Güran'ın eline bulaştığı ortaya çıktı
NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma tüm hızıyla sürerken çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Adli Tıp'ın otopsi sonucuna göre Narin Güran boğularak öldürüldü. Boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı. İşte flaş detaylar...