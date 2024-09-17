NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA: Narin Güran nasıl öldü? Amca Salim Güran’ın eline bulaştığı ortaya çıktı

SON DAKİKA NARİN GÜRAN HABERİ: Narin Güran cinayetinde yeni bir bilgi daha geldi. Narin Güran'ın ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp'ın otopsi sonucuna göre Narin Güran boğularak öldürüldü. CNN Türk'ün haberine göre; Boğulma sırasında Narin'in ağzından çıkan sıvı amca Salim Güran'ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştı.