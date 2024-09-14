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Giriş Tarihi: 14.09.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:53

Narin Güran soruşturmasında şoke eden detay: Patates hat taktiği! 50'den fazla sahte ihbar...

Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine otururken, sır perdesi de aralanmaya devam ediyor. Birinci dereceden akrabaları 19 gün boyunca süren cansız bedeni arama çalışmaları sırasında aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol denendi. Aramalar sırasında çok sayıda yalan ifade verildi. SIM kartlarını çıkaran akrabalar tarafından 50'den fazla sahte ihbar yapıldı. Mahallenin değişik yerlerine terlikler bırakıldı. İşte detaylar...

Narin Güran soruşturmasında şoke eden detay: Patates hat taktiği! 50’den fazla sahte ihbar...

Narin Güran'ı arama sürecinde 19 gün boyunca onlarca sahte ihbar yapıldı. "Ceset burada" diye telefonlar açıldı, farklı tarihlerde Tavşantepe mahallesinin değişik yerlerine bırakılan çocuk terlikleriyle aramalar sekteye uğratılmaya çalışıldı.

Narin Güran soruşturmasında şoke eden detay: Patates hat taktiği! 50’den fazla sahte ihbar...

Edinilen bilgilere göre bazı akraba ve mahalleli sözleşmişçesine aramalara gölge düşürmeye çalıştı.

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Narin Güran soruşturmasında şoke eden detay: Patates hat taktiği! 50’den fazla sahte ihbar...

Narin Güran kaybolduktan bir gün sonra yani 22 Ağustos'ta bir terlik teki bulundu.

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Narin Güran soruşturmasında şoke eden detay: Patates hat taktiği! 50’den fazla sahte ihbar...

Aramalar, göçebelerin konakladığı yer yoğunlaştı. "Suçluyu kayırma" ve "Suç delillerini yok etmekten" tutuklu Narin'in kuzeni Muhammed Kaya da terlik bulduğunu söyleyenler arasında.

Narin Güran soruşturmasında şoke eden detay: Patates hat taktiği! 50’den fazla sahte ihbar...

Muhammed Kaya, "Ben yolda araba ile yeğenlerime süt almak için seyir halindeyken Çarıklı yolunda terliği gördüm. Terliğin göçebelere ait olduğunu düşünerek bakmadım. Dönüşte terlik yine yolun ortasındayı. Terlik köyden 2,5 kilometre uzaktaydı. Ben terliği arabaya koydum. Köye geldiğimde bir kargaşa vardı, bu kargaşada terliği söylemeyi unuttum" dedi.

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