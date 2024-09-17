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Giriş Tarihi: 17.09.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:31

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp raporu 3 gün içinde tamamlanacak! Toksikolojik, patolojik, biyolojik inceleme…

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'in neden ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü soruları hala yanıtsız. Yenge Hediye Güran'ın 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanması istenerek mahkemeye sevk edildi. Arama çalışmalarında ekipleri yanlış yönlendirdikleri düşünülen akrabaların sorgusu sürüyor. Otopsi incelemeleri sürerken gözler ise bu hafta çıkması beklenen Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda. Gelen son dakika bilgisine göre; Toksikolojik, patolojik ve biyolojik inceleme yapılan Adli Tıp Kurumu raporu Cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp raporu 3 gün içinde tamamlanacak! Toksikolojik, patolojik, biyolojik inceleme…

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'in neden ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü soruları hala yanıtsız. Arama çalışmalarında ekipleri yanlış yönlendirdikleri düşünülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp raporu 3 gün içinde tamamlanacak! Toksikolojik, patolojik, biyolojik inceleme…

Otopsi incelemeleri sürerken gözler ise Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda.

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Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp raporu 3 gün içinde tamamlanacak! Toksikolojik, patolojik, biyolojik inceleme…

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp raporu 3 gün içinde tamamlanacak! Toksikolojik, patolojik, biyolojik inceleme…

ADLİ TIP RAPORU 3 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Narin cinayeti ile ilgili hazırlanan ön otopsi raporunun önümüzdeki günlerde savcılığa ulaşması bekleniyor. A Haber'in özel haberine göre; raporun 3 gün içinde tamamlanarak soruşturma savcısına gönderilebileceği öğrenildi.

Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp raporu 3 gün içinde tamamlanacak! Toksikolojik, patolojik, biyolojik inceleme…

91 ÖRNEK ALINMIŞTI

Narin'in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alındı.

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