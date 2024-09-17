Giriş Tarihi: 17.09.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
14:31
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp raporu 3 gün içinde tamamlanacak! Toksikolojik, patolojik, biyolojik inceleme…
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'in neden ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü soruları hala yanıtsız. Yenge Hediye Güran'ın 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanması istenerek mahkemeye sevk edildi. Arama çalışmalarında ekipleri yanlış yönlendirdikleri düşünülen akrabaların sorgusu sürüyor. Otopsi incelemeleri sürerken gözler ise bu hafta çıkması beklenen Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda. Gelen son dakika bilgisine göre; Toksikolojik, patolojik ve biyolojik inceleme yapılan Adli Tıp Kurumu raporu Cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor.