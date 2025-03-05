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Haberler Yaşam Narin Güran'ın öldürülmeden önce son isteği ortaya çıktı! "Ağabey sana bir şey diyeceğim"
Giriş Tarihi: 05.03.2025 17:57 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:00

Narin Güran'ın öldürülmeden önce son isteği ortaya çıktı! "Ağabey sana bir şey diyeceğim"

Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika detayı ortaya çıktı. Narin Güran'ın ölmeden önce son isteğini ağabeyi Baran sosyal medya hesabından paylaştı. Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anne, amca, ağabeyin de tutuklu olduğu olayda ağabey Baran, kardeşi Narin'in son isteğini açıkladı. Baran açıklamasında "Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum" dedi.

Narin Güran’ın öldürülmeden önce son isteği ortaya çıktı! Ağabey sana bir şey diyeceğim

Diyarbakır'da küçük Narin Güran kaybolmuş ve günler sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.

Narin Güran’ın öldürülmeden önce son isteği ortaya çıktı! Ağabey sana bir şey diyeceğim

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

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Narin Güran’ın öldürülmeden önce son isteği ortaya çıktı! Ağabey sana bir şey diyeceğim

Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet,

Narin Güran’ın öldürülmeden önce son isteği ortaya çıktı! Ağabey sana bir şey diyeceğim

Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Narin Güran’ın öldürülmeden önce son isteği ortaya çıktı! Ağabey sana bir şey diyeceğim

Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edildi.