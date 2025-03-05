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Narin Güran'ın öldürülmeden önce son isteği ortaya çıktı! "Ağabey sana bir şey diyeceğim"
Giriş Tarihi: 05.03.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
18:00
Narin Güran'ın öldürülmeden önce son isteği ortaya çıktı! "Ağabey sana bir şey diyeceğim"
Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika detayı ortaya çıktı. Narin Güran'ın ölmeden önce son isteğini ağabeyi Baran sosyal medya hesabından paylaştı. Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anne, amca, ağabeyin de tutuklu olduğu olayda ağabey Baran, kardeşi Narin'in son isteğini açıkladı. Baran açıklamasında "Narin'im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum" dedi.