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Narin'in katillerine neden ‘iştirak halinde cinayet’ cezası verildi? Mahkeme sebebini açıkladı!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
11:34
Narin'in katillerine neden ‘iştirak halinde cinayet’ cezası verildi? Mahkeme sebebini açıkladı!
Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayında, anne, ağabey ve amcaya verilen ve hukukçuların da tartıştığı 'iştirak halinde cinayet' kararına mahkeme açıklık getirdi. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye'de farklı tarihlerde Narin olayına benzer 8 cinayet vakasıyla ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu ile Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin verdiği onama kararlarına dikkat çekti. 944 sayfalık gerekçeli kararında, mahkeme gerek deliller, gerekse de Yargıtay'ın kararlarını emsal göstererek Narin cinayetinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran'a neden 'iştirak halinde cinayet' cezası verildiğini açıkladı.