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Haberler Yaşam Narin'in katillerine neden ‘iştirak halinde cinayet’ cezası verildi? Mahkeme sebebini açıkladı!
Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:34

Narin'in katillerine neden ‘iştirak halinde cinayet’ cezası verildi? Mahkeme sebebini açıkladı!

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayında, anne, ağabey ve amcaya verilen ve hukukçuların da tartıştığı 'iştirak halinde cinayet' kararına mahkeme açıklık getirdi. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye'de farklı tarihlerde Narin olayına benzer 8 cinayet vakasıyla ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu ile Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin verdiği onama kararlarına dikkat çekti. 944 sayfalık gerekçeli kararında, mahkeme gerek deliller, gerekse de Yargıtay'ın kararlarını emsal göstererek Narin cinayetinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran'a neden 'iştirak halinde cinayet' cezası verildiğini açıkladı.

Hüseyin KAÇAR
Narin’in katillerine neden ‘iştirak halinde cinayet’ cezası verildi? Mahkeme sebebini açıkladı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, geçtiğimiz yıl 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Narin’in katillerine neden ‘iştirak halinde cinayet’ cezası verildi? Mahkeme sebebini açıkladı!

Mahkeme, 28 Aralık günü yaptığı karar duruşmasında, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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Narin’in katillerine neden ‘iştirak halinde cinayet’ cezası verildi? Mahkeme sebebini açıkladı!

GEREKÇELİ KARARDA İŞRİTAK DEĞERLENDİRMESİ
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Narin cinayetinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran'a 'iştirak halinde cinayet' cezasını neden verdiğine Yargıtay kararlarıyla açıklık getirdi.

Narin’in katillerine neden ‘iştirak halinde cinayet’ cezası verildi? Mahkeme sebebini açıkladı!

Yargıtay ışığında iştirak konusunda yapılan değerlendirmede, Türkiye'de Narin olayına benzer 8 cinayet örnek gösterildi. Türk Ceza Kanunu'nun 'Suça İştirak' bölümünde, fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her birinin, fail olarak sorumlu olacağı ifade edilen kararda, "Suçun işlenmesini sağlayan, hareket üzerinde hâkimiyet kuran herkes fail sayılmıştır.

Narin’in katillerine neden ‘iştirak halinde cinayet’ cezası verildi? Mahkeme sebebini açıkladı!

Hareket üzerinde hâkimiyet kurmak, birlikte irtikâp etme şeklinde gerçekleşebileceği gibi, zımni veya açık bir iş bölümüne dayalı olarak hareketi birlikte gerçekleştirmeyi de kapsamaktadır.

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