NASA ve Çin arka arkaya paylaştı! İşte Mars'tan son görüntüler

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) geçtiğimiz günlerde keşif aracı Persevence ile Mars'tan yeni kareler kaydetmişti. NASA bu görüntüleri dünya kamuoyu ile de paylaştı. Ardından ise yükselen uzay gücü Çin, Mars'tan NASA'ya nazire yapan kareler paylaştı. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), keşif aracı Tianwen-1 ile kaydettiği Kızıl Gezegen'in 3 ayrı yüksek çözünürlüklü fotoğrafını yayımladı. Dünya gözünü gökyüzüne çevirdi. Uzaydan gelen yeni görüntüler büyük dikkatle takip ediliyor. İşte NASA ve Çin'in Mars'ta kaydettiği son görüntüler...