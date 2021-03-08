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Haberler Yaşam NASA ve Çin arka arkaya paylaştı! İşte Mars'tan son görüntüler

ve arka arkaya paylaştı! İşte Mars'tan son görüntüler

() geçtiğimiz günlerde keşif aracı ile Mars'tan yeni kareler kaydetmişti. NASA bu görüntüleri dünya kamuoyu ile de paylaştı. Ardından ise yükselen uzay gücü , Mars'tan NASA'ya nazire yapan kareler paylaştı. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), keşif aracı Tianwen-1 ile kaydettiği Kızıl Gezegen'in 3 ayrı yüksek çözünürlüklü fotoğrafını yayımladı. Dünya gözünü gökyüzüne çevirdi. Uzaydan gelen yeni görüntüler büyük dikkatle takip ediliyor. İşte NASA ve Çin'in Mars'ta kaydettiği son görüntüler...

Giriş Tarihi: 08.03.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 09:02
NASA ve Çin arka arkaya paylaştı! İşte Mars'tan son görüntüler

Yer küredeki süper güçler rekabeti uzayda da devam ediyor. ellbette bu konuda dünya lideri olarak görünse de Rusya ve Çin2in de uzay çalışmaları dikkat çekiyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyinde indiği Jezero Krateri'nin görüntülerini yayınlamıştı. Bu kez Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Kızıl Gezegen'e keşif için gönderilen uzay aracı Tianwen-1 tarafından çekilmiş 3 yüksek çözünürlüklü fotoğraf yayınladı.

NASA ve Çin arka arkaya paylaştı! İşte Mars'tan son görüntüler

Mars'a 330-350 kilometre uzaklıktan çekilen 2'si siyah beyaz diğeri renkli fotoğraflarda, Mars yüzeyinin küçük kraterleri görüldü.

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NASA ve Çin arka arkaya paylaştı! İşte Mars'tan son görüntüler

Geçtiğimiz yıl 23 Temmuz 2020'de Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatılan Tianwen-1, 475 milyon kilometre kat ederek 224 gün sonra Mars yörüngesine girmişti.

NASA ve Çin arka arkaya paylaştı! İşte Mars'tan son görüntüler

Uzay aracının, Mayıs veya Haziran'da Mars'a inmesi bekleniyor. Keşif aracı, kameralar ve çeşitli cihazlarla çalışmaya başlayacak ve gezegene yönelik araştırmalar gerçekleştirecek.

NASA ve Çin arka arkaya paylaştı! İşte Mars'tan son görüntüler

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının () keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyinde indiği Jezero Krateri'nin panoramik görünümünü kaydetti.

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