NASA yıllar sonra itiraf etti! Uzaylılar...

2- Yapılan açıklamada, Genesis'in 2001 yılında güneşi incelemek için üretilmiş bir robot uzay mekiği olduğu ve 2004 yılında, radarlar ve helikopterlerle takip edildiği ancak paraşütü açılmadığı için, saatte yaklaşık 300 kilometre hızla yere çakıldığı belirtildi.