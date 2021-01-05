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'dan flaş açıklama! Bilim dünyası kırmızı alarm verdi! 'un kehaneti gerçek mi oluyor?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi , uzaydaki araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan yapılan çalışmalarla evrenin sırları ortaya çıkartılırken, diğer yandan uzaydan gelecek tehlikeler gözlemleniyor. Geçtiğimiz yıllarda NASA, tehlike potansiyeli olan gök taşları hakkında uyarılar yapmıştı. 'ya çarpacak bir gök taşı, insanlığın sonunu getirebilir. NASA'dan şimdi bu konuyla ilgili flaş bir açıklama daha geldi. Bu sefer büyüklüğünde bir gök taşı Dünya'ya yakın mesafeden geçecek. Bilim dünyası bu yüzden kırmızı alarma geçti. Bazı kişiler bu asteroidin, 'un 2021 kehanetiyle örtüştüğünü belirtti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 16:28
NASA'dan flaş açıklama! Bilim dünyası kırmızı alarm verdi! Nostradamus'un kehaneti gerçek mi oluyor?

'nın ilgilendiği konuların biri de doğal felaketler. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ndeki bilim insanları, doğal felaketlerin sebeplerini ve sonuçlarını araştırıyorlar. Potansiyel tehlikeli durumlara karşı da gözlem yapıyorlar. Söz konusu tehlikelerin başında gök taşları geliyor. NASA'daki uzmanlar, 'nın yakınından geçecek 270 metrelik bir asteroid için alarm verdi.

NASA'dan flaş açıklama! Bilim dünyası kırmızı alarm verdi! Nostradamus'un kehaneti gerçek mi oluyor?

Geçtiğimiz günlerde 220 metrelik gök cismi 'nın yakınından geçmişti. Şimdi çok daha büyük başka bir gök taşı var. Burada daha başka bir durum da söz konusu. Bazı kişiler 1500'lü yılların başında yaşayan doktor ve kahin 'un 2021'le ilgili bir kehanetinin, dev asteroidle örtüştüğünü söyledi.

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NASA'dan flaş açıklama! Bilim dünyası kırmızı alarm verdi! Nostradamus'un kehaneti gerçek mi oluyor?

Sosyal medya ve çeşitli internet forumlarında söz konusu gök taşı ve kehaneti hakkında ilginç tartışmalar başladı.

NASA'dan flaş açıklama! Bilim dünyası kırmızı alarm verdi! Nostradamus'un kehaneti gerçek mi oluyor?

Pazartesi günü, 32 metrelik asteroit 2021 AB ve 11 metrelik 2012 BT1, sırasıyla 842.000km ve 5,2 milyon kilometre mesafeden geçecek. Çarşamba günü ise 2021 AC adlı 62 metrelik asteroid 3,5 milyon kilometre kadar yakınlaşacak.

NASA'dan flaş açıklama! Bilim dünyası kırmızı alarm verdi! Nostradamus'un kehaneti gerçek mi oluyor?

Ardından bilim insanlarını harekete geçiren 270 metre çapında olduğu düşünülen 2016 C0247 adlı asteroid 'ya 7,4 milyon kilometre mesafeden geçecek.

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