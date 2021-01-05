HaberlerGaleriNASA'dan flaş açıklama! Bilim dünyası kırmızı alarm verdi! Nostradamus'un kehaneti gerçek mi oluyor?
NASA'dan flaş açıklama! Bilim dünyası kırmızı alarm verdi! Nostradamus'un kehaneti gerçek mi oluyor?
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzaydaki araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan yapılan çalışmalarla evrenin sırları ortaya çıkartılırken, diğer yandan uzaydan gelecek tehlikeler gözlemleniyor. Geçtiğimiz yıllarda NASA, tehlike potansiyeli olan gök taşları hakkında uyarılar yapmıştı. Dünya'ya çarpacak bir gök taşı, insanlığın sonunu getirebilir. NASA'dan şimdi bu konuyla ilgili flaş bir açıklama daha geldi. Bu sefer Eyfel Kulesi büyüklüğünde bir gök taşı Dünya'ya yakın mesafeden geçecek. Bilim dünyası bu yüzden kırmızı alarma geçti. Bazı kişiler bu asteroidin, Nostradamus'un 2021 kehanetiyle örtüştüğünü belirtti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.01.2021
16:22
Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
16:28
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ