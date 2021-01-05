NASA'dan flaş açıklama! Bilim dünyası kırmızı alarm verdi! Nostradamus'un kehaneti gerçek mi oluyor?

Geçtiğimiz günlerde 220 metrelik gök cismi Dünya'nın yakınından geçmişti. Şimdi çok daha büyük başka bir gök taşı var. Burada daha başka bir durum da söz konusu. Bazı kişiler 1500'lü yılların başında yaşayan doktor ve kahin Nostradamus'un 2021'le ilgili bir kehanetinin, dev asteroidle örtüştüğünü söyledi.