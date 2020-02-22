NASA’dan korkutan uydu görüntüleri! Aralarında İstanbul’da var…
NASA’dan korkutan uydu görüntüleri! Aralarında İstanbul’da var…
Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan NASA kurumunun yayınladığı uydu görüntüleri bilim insanları tarafından dehşetle karşılanıyor. İstanbul'un uydudan çekilen son görüntüsünün aralarında bulunduğu pek çok uydu fotoğrafı. Yıllar içerisinde meydana gelen değişimleri de ortaya koyuyor. İşte o kareler…
Giriş Tarihi: 22.02.2020
22:51
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
22:52
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