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Haberler Yaşam Nazlı Dere cinayetinde düğüm çözüldü: Kolundaki yara izi ele verdi!
Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:14

Nazlı Dere cinayetinde düğüm çözüldü: Kolundaki yara izi ele verdi!

İstanbul Esenyurt'ta 2019'da evinde ziynet eşyaları çalınarak vahşice katledilen Nazlı Dere(97) cinayetinde düğüm 5 yıl sonra çözüldü. Cinayetin ardından verdiği röportajda "Kimseye zararı olmayan yaşlı bir kadındı" diyen üst komşu Enes Çetin, geçen eylülde 'şüpheli' sıfatıyla sorguya alındı. Polisin, 'Kolundaki yara izi nasıl oldu' diye sorduğu Çetin, "Komi olarak çalıştığım işyerinde oldu" dedi. Ancak incelenen işyeri kamera görüntülerinden böyle bir kazaya rastlanmadı. Ayrıca Adli Tıp raporunda, koldaki yara izi ve cinayetin benzer aletlerle meydana gelmiş olabileceği, bunun dışında Nazlı Dere'den alınan bazı DNA örneklerinin Enes Çetin ile uyuştuğu tespit edilince olay aydınlandı.

HUZEYFE ATICI
Nazlı Dere cinayetinde düğüm çözüldü: Kolundaki yara izi ele verdi!

İstanbul Esenyurt'ta 9 Ekim 2019'da 67 yaşındaki Nazlı Dere, evinde uğradığı saldırıda çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Nazlı Dere cinayetinde düğüm çözüldü: Kolundaki yara izi ele verdi!

Yaşlı kadının evinde bulunan ziynet eşyaları da çalındı. atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayet konu edilmiş, üst komşu Enes Çetin ile yapılan röportajda dikkat çeken detaylar yer aldı.

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Nazlı Dere cinayetinde düğüm çözüldü: Kolundaki yara izi ele verdi!

Enes Çetin, öldürülen Nazlı Dere'nin vücudunda yara izi olan yerleri kendi vücudunda eli ile işaret ederek gösterdi ve "Kimseye zararı olmayan yaşlı bir kadındı. Şaşırdım" dedi.

Nazlı Dere cinayetinde düğüm çözüldü: Kolundaki yara izi ele verdi!

TUTUKLANDI

Nazlı Dere cinayetinde katil uzun süre tespit edilemedi. Cinayetten bir yıl sonra Nazlı Dere'nin eşi Hasan Dere de eşinin üzüntüsüne dayanamadı ve hayatını kaybetti. Geriye yönelik dosyaları ele alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geçen eylülde üst komşu Enes Çetin'in işyeri görüntülerini inceledi ve katili 5 yıl sonra kolundaki yara izi detayından tespit etti.

Nazlı Dere cinayetinde düğüm çözüldü: Kolundaki yara izi ele verdi!

Cinayet sonrası sorguda kolundaki yara izi sorulan Çetin, bu yaranın komi olarak çalıştığı işyerinde meydana geldiğini söyledi. İşyerindeki tüm kamera kayıtlarını inceleyen polis böyle bir yaralanmaya rastlamadı.

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