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Nazlı Sinem Erköseoğlu onuncu kattan düşüp ölmüştü: Can Paksoy hakkında karar açıklandı!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
15:02
İstanbul'da 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 14 yıl önce Beyoğlu'ndaki bir apartman boşluğunda cansız bedenine ulaşıldı. Davadaki tek şüpheli olan Paksoy Holding'in veliahdı Can Paksoy hakkında 2014'te verilen beraat kararı, ailenin itirazı sonucu kaldırıldı. Bugün yapılan karar duruşmasında suçlamaları reddeden Paksoy, "14 yıldır bu psikolojik yükle yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Savunma sonrası mahkeme, Can Paksoy hakkında kararını açıkladı…