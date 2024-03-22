Nazlı Sinem Erköseoğlu onuncu kattan düşüp ölmüştü: Can Paksoy hakkında karar açıklandı!

"KAÇMADIM KAÇMAYACAĞIM"

Hiçbir zaman holding veliahtı olmadığını, "Holding veliahtı kızı öldürdü" ifadesinin yalan olduğunu ileri süren Paksoy, "Hayatımın en güzel zamanlarını bu karalama linç kampanyası ile yaşıyorum. Kaçtı diye hakkımda tencere tava çalanlar görsünler geldim. Kaçmadım kaçmayacağım daha önce de kaçmadım. Buradan hiçbir yere gitmiyorum. Adaletin er ya da geç ortaya çıkacağına inanıyorum" diyerek mahkemenin beraat kararında direnmesini talep etti.