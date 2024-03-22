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Haberler Yaşam Nazlı Sinem Erköseoğlu onuncu kattan düşüp ölmüştü: Can Paksoy hakkında karar açıklandı!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 15:02

Nazlı Sinem Erköseoğlu onuncu kattan düşüp ölmüştü: Can Paksoy hakkında karar açıklandı!

İstanbul'da 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 14 yıl önce Beyoğlu'ndaki bir apartman boşluğunda cansız bedenine ulaşıldı. Davadaki tek şüpheli olan Paksoy Holding'in veliahdı Can Paksoy hakkında 2014'te verilen beraat kararı, ailenin itirazı sonucu kaldırıldı. Bugün yapılan karar duruşmasında suçlamaları reddeden Paksoy, "14 yıldır bu psikolojik yükle yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Savunma sonrası mahkeme, Can Paksoy hakkında kararını açıkladı…

Deniz YUSUFOĞLU
Nazlı Sinem Erköseoğlu onuncu kattan düşüp ölmüştü: Can Paksoy hakkında karar açıklandı!

Türkiye'nin gündemine sarsan olay 2010 yılında yaşanmıştı. Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cansız bedenine Beyoğlu'nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda ulaşılmıştı.

İki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Paksoy Holding'in sahibi Mahmut Paksoy'un küçük oğlu Can Paksoy kardeşler hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanık iki kardeş, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014'te beraat etti.

Nazlı Sinem Erköseoğlu onuncu kattan düşüp ölmüştü: Can Paksoy hakkında karar açıklandı!

ABD'deki Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ailesinin kararı temyiz etmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının bozulmasını istedi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili yapılan temyiz başvurusunu inceledi. Daire, yerel mahkemenin Can Paksoy hakkında verdiği beraat kararını bozarken, Mahmut Emre Paksoy hakkında verilen beraat kararını onadı.

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Nazlı Sinem Erköseoğlu onuncu kattan düşüp ölmüştü: Can Paksoy hakkında karar açıklandı!

Bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Can Paksoy, suçlamaları kabul etmediğini açıkladı. "Yargıtay bozma kararı ile iki beraatim göz ardı edildi. Başkan ve kıdemli üyeleri, acıyı anlıyorum ben suçsuzum. 14 yıldır üzerime yapıştırılmaya çalışan lekeyle geçtim, 14 yıldır bu psikolojik yükle yaşıyorum. Vicdanım rahat 14 senedir böyle kalabilmenin sebebi vicdanımın rahatlığı" ifadelerini kullandı.

Nazlı Sinem Erköseoğlu onuncu kattan düşüp ölmüştü: Can Paksoy hakkında karar açıklandı!

"KAÇMADIM KAÇMAYACAĞIM"

Hiçbir zaman holding veliahtı olmadığını, "Holding veliahtı kızı öldürdü" ifadesinin yalan olduğunu ileri süren Paksoy, "Hayatımın en güzel zamanlarını bu karalama linç kampanyası ile yaşıyorum. Kaçtı diye hakkımda tencere tava çalanlar görsünler geldim. Kaçmadım kaçmayacağım daha önce de kaçmadım. Buradan hiçbir yere gitmiyorum. Adaletin er ya da geç ortaya çıkacağına inanıyorum" diyerek mahkemenin beraat kararında direnmesini talep etti.

Nazlı Sinem Erköseoğlu onuncu kattan düşüp ölmüştü: Can Paksoy hakkında karar açıklandı!

AİLENİN ŞİKAYETİ DEVAM EDİYOR

Şikayetçi Aslı Evin Erköseoğlu, sanık Can Paksoy'un doğruları anlatmadığını, gerçeğin ortaya çıkmasını istediklerini söyleyerek "Ablamın ölümünün arkasında bulunan cevap sizlerde, bunların mahkemece aydınlatılmasını istiyoruz" diyerek şikayetçi olduklarını belirtti. Şikayetçi baba Ergun Erköseoğlu, " Kızımı katletmiştir. Aile olarak bir defa bile 'Başın sağ olsun' diye aramadılar. Sanık kızımı katletmeseydi hepsi benim yanımda olurlardı" dedi.

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