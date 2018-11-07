Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin dava sil baştan

BOZMA KARARINA UYULDU

Sanık kardeşlerin avukatlarından Köksal Bayraktar ise beraat kararının her yönden doğru bir karar olduğunu ve Yargıtay'ın bu kararı usulden bozduğunu anlatarak, bozma sebebinden sonra yine eski karara uyulmasını ve beraat karar verilmesini istedi.

Müşteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının, sanıklardan şikayetçi oldukları ve davaya müdahilliklerine karar verilmesini istedikleri beyanlarından sonra söz alan müdahil aile avukatları da Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt'un "bozma ilamına uyulması" yönündeki görüşünden sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun bulunan bozma kararına uyulmasını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da davaya müdahil olarak katılmasını kararlaştırdı.