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'nun ölümüne ilişkin dava sil baştan

Giriş Tarihi: 07.11.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 10:32
Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin dava sil baştan

Beyoğlu'nda 2010'da bir apartman boşluğunda cesedi bulunan 'nu öldürdükleri iddiasıyla yargılanıp delil yetersizliğinden beraatlerine hükmedilen Can ve Emre Paksoy kardeşlerin, bu kararın Yargıtay tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden yargılandıkları davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinde belirtilen eksik hususların giderilmesine karar verilmesiyle en başa dönüldü.

Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin dava sil baştan

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, davaya katılma ve müdahil-mağdur haklarından yararlanma olanağı sağlanmadığı" gerekçesiyle, sanıklar Can ve Emre Paksoy kardeşlerin beraatine yönelik hükmü usulen bozduğu dava, beraat kararını veren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı.

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Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin dava sil baştan

BAKANLIK AVUKATI DA DURUŞMADA

Yeniden yargılamanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar Can ve Emre Paksoy kardeşler, avukatlarıyla katıldı. Maktul 'nun babası Ergun Erköseoğlu, annesi Ferah Kural ve dedesi Yusuf Ziya Kural ile avukatlarının müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmaya, Yargıtay'ın usulden bozma kararında davaya katılmadığı belirtilen müşteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da avukat Hatice Boz temsil etti.

Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin dava sil baştan

Yargıtay bozma ilamına karşı beyanları sorulan sanıklardan Can Paksoy, bozma ilamından önce tüm delillerin toplandığını, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alındığını ve suçsuzluğunun ortaya çıktığını belirterek, "Yargıtay kararı usulden bozmuştur, beraat kararı yerindedir. Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Kimseyi öldürmedim ve öldürmeye de teşebbüs etmedim." dedi.

Sanık Emre Paksoy da delillerin toplandığını ve daha önceki kararın doğru olduğunu savunarak, usul eksikliği giderilip tekrar beraat kararı verilmesini talep etti.

Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin dava sil baştan

BOZMA KARARINA UYULDU

Sanık kardeşlerin avukatlarından Köksal Bayraktar ise beraat kararının her yönden doğru bir karar olduğunu ve Yargıtay'ın bu kararı usulden bozduğunu anlatarak, bozma sebebinden sonra yine eski karara uyulmasını ve beraat karar verilmesini istedi.

Müşteki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının, sanıklardan şikayetçi oldukları ve davaya müdahilliklerine karar verilmesini istedikleri beyanlarından sonra söz alan müdahil aile avukatları da Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Barış Kurt'un "bozma ilamına uyulması" yönündeki görüşünden sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun bulunan bozma kararına uyulmasını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da davaya müdahil olarak katılmasını kararlaştırdı.

Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin dava sil baştan

"ÇOK YORULDUM, KIZIM NEDEN ÖLDÜ ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Söz alan maktul 'nun babası Ergun Erköseoğlu, sanıkların kan örneklerinin alınmadığına ve her taleplerinin reddedildiğine dikkati çekerek, taleplerinin kabul edilmesini istedi. Anne Ferah Kural ise "Yüce Türk adaletine güvenmek istiyorum. Tek istediğim şey maddi gerçeğin ortaya çıkmasıdır. O evde tekrar keşif yapılmasını talep ediyorum. Bu olayın kişiler tarafından yapıldığını iddia etmiyorum ancak kimin tarafından yapıldığını da öğrenmek istiyorum. Bu olaydan çok yoruldum, kimsenin öldürdüğünü iddia etmiyorum. Ancak benim kızım neden öldü, bunu öğrenmek istiyorum. Beraat kararının bozulmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne ilişkin dava sil baştan

Konuşan müdahil avukatları ise soruşturmanın genişletilmesi gerektiğini ifade ederek, maddi gerçeğin ortaya çıkması için eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu.

Müdahil Yusuf Ziya Kural'ın avukatı Çağla Mazlum, bütün telefon kayıtlarının getirilmesi, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi, olay yerinde keşif yapılması, olayın nasıl olduğunun anlaşılması bakımından keşif esnasında cansız mankenler kullanılması, özel ışıklarla geçmişe yönelik izlerin ortaya çıkartılması ve izlerde DNA tespiti yapılmasına karar verilmesini istedi. Mazlum, delillerin karartılmaması için sanıkların tutuklanması veya yurt dışına çıkışlarının yasaklanması hükmü kurulmasını da talep etti.

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