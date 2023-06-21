Haberler Yaşam Ne çektin be Ankara! Ne zaman yağmur yağsa aynı manzara!

Giriş Tarihi: 21.06.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 16:59

Ne çektin be Ankara! Ne zaman yağmur yağsa aynı manzara!

Ankara'da bugün hava yağışlıydı. Yağmur sonrası caddeleri, alt geçitleri ve dükkanları yine su bastı. Sosyal medyada Mansur Yavaş'a tepki gösteren vatandaşlar ise "Ne çektin be Ankara…" diye dert yandı…