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Haberler Yaşam Ne çektin be Ankara! Ne zaman yağmur yağsa aynı manzara!
Giriş Tarihi: 21.06.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 16:59

Ne çektin be Ankara! Ne zaman yağmur yağsa aynı manzara!

Ankara'da bugün hava yağışlıydı. Yağmur sonrası caddeleri, alt geçitleri ve dükkanları yine su bastı. Sosyal medyada Mansur Yavaş'a tepki gösteren vatandaşlar ise "Ne çektin be Ankara…" diye dert yandı…

AJANSLAR
Ne çektin be Ankara! Ne zaman yağmur yağsa aynı manzara!

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı sokak, cadde ve alt geçitlerde su birikintisi oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs ve metro durakları ile bina saçaklarına sığındı.

Ne çektin be Ankara! Ne zaman yağmur yağsa aynı manzara!

Altındağ ilçesi Siteler Sarıgöl Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri dükkanlardan suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bazı araçlar ise teker seviyesine kadar suya battı.

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Ne çektin be Ankara! Ne zaman yağmur yağsa aynı manzara!

Bazı atölyelerin depolarını su basması sonucu burada bulunan mobilya malzemeleri zarar gördü.

Ne çektin be Ankara! Ne zaman yağmur yağsa aynı manzara!

BAZI ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI
Mamak Belediyesi yakınındaki köprünün altında biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı. Sürücüler, mahsur kaldıkları araçlarından itfaiye ekiplerince kurtarılırken, araçlarda hasar meydana geldi.

Ne çektin be Ankara! Ne zaman yağmur yağsa aynı manzara!

Aracıyla suda kalan Muharrem Boztuğ, üniversitede okuyan çocuğunu Kırıkkale'den Ankara'ya getirirken yolda yağmura yakalandıklarını söyleyerek, "Tam köprünün altından geçeceğimiz sırada çok fena sel geldi.

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