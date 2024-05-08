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Haberler Yaşam Ne İstanbul, Ne Ankara ne de İzmir... Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu
Giriş Tarihi: 08.05.2024 20:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 21:00

Ne İstanbul, Ne Ankara ne de İzmir... Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu

Türkiye'nin en zengin şehir hangisi? sorusu yanıt buldu. Çoğu kişi listenin ilk sırasında İstanbul, Ankara veya İzmir'in olduğunu düşünse de gerçek öyle değil. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre listenin ilk sırasında başka bir büyükşehir var. İşte Türkiye'nin en zengin şehirleri sıralaması...

Ne İstanbul, Ne Ankara ne de İzmir... Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu

Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporunu yayınladı. Rapor hazırlanırken birden fazla kriter göz önüne alındı. Zirvedeki il ise herkesi şaşırttı. Çünkü ne İstanbul, ne Ankara ne de İzmir, en zengin iller sıralamasında birinci olamadı.

Ne İstanbul, Ne Ankara ne de İzmir... Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu

İŞTE İL İL ZENGİN ŞEHİRLER SIRALAMASI

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Ne İstanbul, Ne Ankara ne de İzmir... Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu

KİŞİ BAŞINA GSYH LİSTESİ (TL)

81-VAN

54.272

Ne İstanbul, Ne Ankara ne de İzmir... Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu

80-AĞRI

55.296

Ne İstanbul, Ne Ankara ne de İzmir... Türkiye’nin en zengin şehirleri belli oldu

79- ŞANLIURFA

64.416

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