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Ne İstanbul, Ne Ankara ne de İzmir... Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu
Giriş Tarihi: 08.05.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
21:00
Ne İstanbul, Ne Ankara ne de İzmir... Türkiye'nin en zengin şehirleri belli oldu
Türkiye'nin en zengin şehir hangisi? sorusu yanıt buldu. Çoğu kişi listenin ilk sırasında İstanbul, Ankara veya İzmir'in olduğunu düşünse de gerçek öyle değil. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre listenin ilk sırasında başka bir büyükşehir var. İşte Türkiye'nin en zengin şehirleri sıralaması...