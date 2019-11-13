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Nebiyan Dağı'nda sonbahar

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan ve "Karadeniz'in terası" olarak nitelendirilen 1224 metre rakımda bulunan Nebiyan Dağı'nı sonbaharda ziyaret edenler, görsel şölenle karşılaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca doğa turizm alanı ilan edilen Nebiyan Dağı; ormanları, yaylası ve suyu ile her mevsim ayrı bir doğal güzelliği bünyesinde barındırıyor. Doğaseverlerin, sanatçıların ve adrenalin tutkunlarının önemli uğrak yerlerinin başında gelen Nebiyan Dağı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 12:37
Nebiyan Dağı'nda sonbahar
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Nebiyan Dağı'nda sonbahar
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Nebiyan Dağı'nda sonbahar
Nebiyan Dağı'nda sonbahar
Nebiyan Dağı'nda sonbahar
Nebiyan Dağı'nda sonbahar
Nebiyan Dağı'nda sonbahar
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