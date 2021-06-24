Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi: Müge Anlı'da çılgına çeviren ifadeler! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutamadı...

Son dakika haberi: Müge Anlı'nın programında işlenen Necla ve Metin Büyükşen cinayeti hakkında gelişmeler yaşanıyor. 54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen, eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Kızları Büşra Büyükşen (21) ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmıştı. Canlı yayına bağlanan bir kişinin ifadesi stüdyodakileri çılgına çevirdi. Necla - Metin Büyükşen cinayeti olayında Müge Anlı da gözyaşlarını tutamadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...