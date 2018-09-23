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Nefes kesen anlar!

Giriş Tarihi: 23.09.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 23.09.2018 10:03
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Nefes kesen anlar!
Nefes kesen anlar!

Vahşi doğada öyle manzaralarla karşılaşılıyor ki şaşırmamak elde değil!

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Nefes kesen anlar!
Nefes kesen anlar!

Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.

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Nefes kesen anlar!
Nefes kesen anlar!

Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.

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Nefes kesen anlar!
Nefes kesen anlar!

Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

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Nefes kesen anlar!
Nefes kesen anlar!

Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.

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Nefes kesen anlar!
Nefes kesen anlar!

Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.

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Nefes kesen anlar!
Nefes kesen anlar!

İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.

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