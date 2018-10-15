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Nefes kesen uçak yangını tatbikatından fotoğraflar

Gap Havalimanı'nda yapılan tatbikatta piste indiği sırada alev alan uçağı söndürme çalışmaları gerçeğini aratmadı.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 19:14
Nefes kesen uçak yangını tatbikatından fotoğraflar

Gap Havalimanı'nda uçak yangınlarına karşı hazırlıklı olmak için tatbikat düzenlendi. İşte nefes kesen tatbikattan görüntüler...

Nefes kesen uçak yangını tatbikatından fotoğraflar

Gerçeği aratmayan tatbikatta senaryoya göre gece saat 20.00'de hava trafik ünitesi tarafından ARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) birimine piste iniş yapan Boeing 737-800 tipi bir uçakta yangın çıktığı bildirildi. Alarma geçen ekipler, durumu acil yardımlaşma protokolü yapılan kurumlar ile güvenlik güçlerine bildirdi.

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Nefes kesen uçak yangını tatbikatından fotoğraflar

Olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri, ARFF birimine destek vererek yangına müdahale etti.

Nefes kesen uçak yangını tatbikatından fotoğraflar

Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan uçaktaki yolcuların kurtarılmasına çalışıldı.

Nefes kesen uçak yangını tatbikatından fotoğraflar

Uçağın kapısını keserek açan ekipler, içerideki 85 yolcuyu çıkarttı.

Nefes kesen uçak yangını tatbikatından fotoğraflar

Yangından etkilenen bazı yolcular ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Gerçeğini aratmayan tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.

Nefes kesen uçak yangını tatbikatından fotoğraflar
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