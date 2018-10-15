Nefes kesen uçak yangını tatbikatından fotoğraflar

Gerçeği aratmayan tatbikatta senaryoya göre gece saat 20.00'de hava trafik ünitesi tarafından ARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) birimine piste iniş yapan Boeing 737-800 tipi bir uçakta yangın çıktığı bildirildi. Alarma geçen ekipler, durumu acil yardımlaşma protokolü yapılan kurumlar ile güvenlik güçlerine bildirdi.