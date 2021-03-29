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Nefesler tutuldu! Bugün ne zaman, saat kaçta başlıyor? (Bakanlar Kurulu) Kabine Toplantısı sonucunda Başkan Erdoğan kararları açıklayacak!

Türkiye'nin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen tarihine çevrildi. Vaka sayısındaki son durum ve değerlendirmelere göre karar alınacağı bilinirken , saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor gibi sorulara yanıt aranıyor. Nisan ayına girmeden önce Kabine Toplantısı sonrası Bakanlar Kurulu tarafından yeni normalleşme kararları alınması bekleniyor. için tarih açıklaması gelirken genel olarak kurulun hafta başında toplandığı biliniyor. Normalleşme takviminin netleşmesi sonrası 84 milyonun merak ettiği bugün yapılacak…

Giriş Tarihi: 29.03.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 13:41
Nefesler tutuldu! Bugün Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucunda Başkan Erdoğan kararları açıklayacak!

Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili sorgumalar an itibariyle başladı. Son olarak gerçekleşen toplantıda iller risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere gruplara ayrılırken gözler yeni kararlar için ne zaman, kaçta başlıyor, kaçta bitiyor sorularının yanıtına çevrilmişti. Kritik konuların masada olacağı toplantıda özellikle kısıtlamaların gevşetilmesi ve kademeli olarak normalleşmeye geçiş aşamasına dair yeni gelişmelerin yaşanması beklenirken tarihi de belli oldu. İşte Kabine Toplantısı tarihi ve masaya yatırılacak yeni kararlar!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili son açıklamalar bugün milyonların gündeminde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nun yeni karar alıp almayacağı ise merak konusu haline geldi. Kritik görüşme sonrası Başkan Erdoğan halka sesleniş konuşmasıyla detayları kamuoyuna duyuracağı bilinirken 2021 Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar şöyle;

Nefesler tutuldu! Bugün Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucunda Başkan Erdoğan kararları açıklayacak!

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

29 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonuçlarını saat 19.30 gibi kamuoyuna duyurması bekleniyor.

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Nefesler tutuldu! Bugün Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucunda Başkan Erdoğan kararları açıklayacak!

GEÇTİĞİMİZ KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR!

Her 15 günde bir güncelleneceği açıklanan harita, son 'nda değiştirilmedi.

15 Mart'taki toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, önlemlerin aynı şekilde bir süre daha devam edeceğini açıklamıştı. Şimdi ise gözler yeni kabine toplantısı kararlarına çevrildi.

Nefesler tutuldu! Bugün Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucunda Başkan Erdoğan kararları açıklayacak!

HANGİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR?

Toplantıda gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunumda olacak.

Bilim Kurulu tavsiye kararları kabine üyeleri ile paylaşılacak.

Yüz bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka artışı sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak.

Salgının sağlık başta olmak üzere eğitime, ekonomiye ve sosyal hayata etkileri ele alınacak. Tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

Kabinenin ana gündemini ise koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler, sokağa çıkma yasağı konusundaki durum, risk haritası ve renk tabloları oluşturacak.

Nefesler tutuldu! Bugün Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucunda Başkan Erdoğan kararları açıklayacak!
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