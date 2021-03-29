Nefesler tutuldu! Bugün Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucunda Başkan Erdoğan kararları açıklayacak!

Türkiye'nin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Vaka sayısındaki son durum ve değerlendirmelere göre karar alınacağı bilinirken Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor gibi sorulara yanıt aranıyor. Nisan ayına girmeden önce Kabine Toplantısı sonrası Bakanlar Kurulu tarafından yeni normalleşme kararları alınması bekleniyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için tarih açıklaması gelirken genel olarak kurulun hafta başında toplandığı biliniyor. Normalleşme takviminin netleşmesi sonrası 84 milyonun merak ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak…