Nefesler tutuldu! Bugün Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonucunda Başkan Erdoğan kararları açıklayacak!

Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili sorgumalar an itibariyle başladı. Son olarak gerçekleşen toplantıda iller risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere gruplara ayrılırken gözler yeni kararlar için Kabine Toplantısı ne zaman, kaçta başlıyor, kaçta bitiyor sorularının yanıtına çevrilmişti. Kritik konuların masada olacağı toplantıda özellikle kısıtlamaların gevşetilmesi ve kademeli olarak normalleşmeye geçiş aşamasına dair yeni gelişmelerin yaşanması beklenirken Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi de belli oldu. İşte Kabine Toplantısı tarihi ve masaya yatırılacak yeni kararlar!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili son açıklamalar bugün milyonların gündeminde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nun yeni karar alıp almayacağı ise merak konusu haline geldi. Kritik görüşme sonrası Başkan Erdoğan halka sesleniş konuşmasıyla detayları kamuoyuna duyuracağı bilinirken 2021 Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar şöyle;