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Nehircan'ın cenazesinde bakın arkadaşları ne yaptı

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 08.01.2019 18:10 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 18:12
Nehircan'ın cenazesinde bakın arkadaşları ne yaptı

'te midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden kız öğrencinin cenazesi defnedildi.

Nehircan'ın cenazesinde bakın arkadaşları ne yaptı

Alleben Mahallesi Kemal Köker Caddesi'nde yolun karşısına geçerken midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren 'in (15) cenazesi, gasilhanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi

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Nehircan'ın cenazesinde bakın arkadaşları ne yaptı

Gedik'in cenazesi, Bahaettin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından, Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Nehircan'ın cenazesinde bakın arkadaşları ne yaptı

Bayraktar Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi 'in sınıf arkadaşları defin sırasında yağmur yağmaya başlayınca tabutun üzerine montlarını örttü.

Nehircan'ın cenazesinde bakın arkadaşları ne yaptı

Cenaze namazına, Gedik'in yakınları, öğretmenleri, arkadaşları, Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.

Nehircan'ın cenazesinde bakın arkadaşları ne yaptı

'te dün Rüstem G. idaresindeki 27 H 260 plakalı midibüs, Alleben Mahallesi Kemal Köker Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 'e çarpmıştı.

Nehircan'ın cenazesinde bakın arkadaşları ne yaptı

Gedik, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kazayla ilgili gözaltına alınan midibüs sürücüsü Rüstem Geyik tutuklanmıştı.

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