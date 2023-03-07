Nejat İşler kimdir? Aile dizisinin Cihan’ı Nejat İşler kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

TİYATRO :
1997 - Atlarıda Vururlar : Horace McCoy - İstanbul Gösteri Merkezi
1994 - Yeşil Papağan Limitet : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1992 - Ferhatın Yeni Acıları : Yüksel Pazarkaya - İstanbul Devlet Tiyatrosu
ÖDÜLLERİ:
2008 - 13. Türkiye/Almanya Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Yumurta)
2008 - 40. SİYAD Türk Sineması Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Performansı (Yumurta)
2007 - 44. Altın Portakal Film Festivali(aday)
2005 - 1. Beyaz İnci Ödülleri "En İyi Erkek Oyuncu - Macera" (kazandı), "En İyi Erkek Oyuncu - Dram" (aday)
2005 - 12. ÇASOD En İyi Oyuncu Ödülleri "En İyi Erkek Oyuncu" (kazandı)
2004 - 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu" (aday)
FİLMLERİ :
2014 - Kış Uykusu
2013 - İntikam
2013 - Behzat Ç. Ankara Yanıyor
2010 - 2012 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2011 - Keşanlı Ali Destanı
2011 - Çınar AğacıYağız
2011- Bir (Theree)
2011 - Kaybedenler Kulübü
2010 - Ejder Kapanı
2010 - Siyah Beyaz
2010 - Parmaklıklar Ardında
2010 - Kapalı çarşı
2009 - 11´e 10 Kala
2009 - Kapalıçarşı
2007 - BardaSelim
2007 - Yumurta
2007 - Yaşamın Kıyısında (Auf der anderen Seite)Komiser
2007 - Bıçak Sırtı
2006 - Çalıntı Gözler (Stolen Eyes)
2005 - Anlat İstanbulRamazan
2005 - İki Süper Film Birden
2004 - 2005 - Aliye
2004 - Mustafa Hakkında Herşey
2004- Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
2002 - Gülbeyaz
2002 - Aşk ve Gurur
2001 - Dedem Gofret Ve Ben
1999 - Eylül Fırtınası
1994 - Şehnaz Tango
1994 - Bir Var Bir Yok