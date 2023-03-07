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Haberler Yaşam Nejat İşler kimdir? Aile dizisinin Cihan’ı Nejat İşler kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?
Giriş Tarihi: 07.03.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 16:45

Nejat İşler kimdir? Aile dizisinin Cihan’ı Nejat İşler kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Aile dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kadrodaki önemli isimlerden biri olan Nejat İşler televizyon ekranlarında tekrardan sevenleriyle karşısına çıkıyor. Peki ünlü oyuncu Nejat İşler kaç yaşında, nereli, boyu, kilosu kaç? İşte Aile dizisinin başrollerinden biri olan Nejat İşler'in hayatı, dizileri ve filmleri hakkında merak edilenler…

Nejat İşler kimdir? Aile dizisinin Cihan’ı Nejat İşler kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

Merakla beklenen Aile dizisi ile Nejat İşler televizyonlarda yeniden boy gösteriyor. Daha önce pek çok dizi ve filme imza atan ünlü oyuncu şimdi de Show TV ekranlarında dizi severler ile buluşuyor. Peki Nejat İşler kaç yaşında, nereli, boyu, kilosu kaç? İşte Nejat İşler'in hayatı, dizileri ve filmleri!

Nejat İşler kimdir? Aile dizisinin Cihan’ı Nejat İşler kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

Genç tiyatrocu Nejat İşler,28 Şubat 1972 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde bir işçi ailesinde doğdu. Bir ablası vardır. Feshane işçilerinden birinin torunu olan Nejat İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ortamına alışamadığı yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden kaçmak için okulun tiyatro koluna girdi. Kısa zamanda popüler olan Nejat İşler derslerini de boşluyordu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye giremeyince, para kazanmak için çay partileri düzenlemeye başladı. Nejat'ın işleri umduğu gibi gitmeyince borca girdi. Borçlarını kapatabilmek için Mahmutpaşa'dan t-shirt alıp Teşvikiye'de bu t-shirtleri satma kararı aldı. Kış aylarında ise t-shirt yerine kitap, dergi ve plak sattı.

İki sene sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf bölümünü kazanan Nejat İşler iki yıllık olan bölümden askerlik için iyi olmadığını düşünerek vazgeçti.

On yıl kadar satış işleriyle uğraştıktan sonra Taksim'de dolaştığı (27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü) bir gün, bir tiyatro sahnesinde bedava gösterimde olan "Danton'un Ölümü" adlı eseri seyretti. "Ben niye bu işi yapmıyorum?" diye düşünen Nejat İşler, dayısının yanına gittiği Eskişehir'de konservatuar sınavına gitmeye karar verdi ve kazandı. İstanbul'a döndüğünde, ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Bölümüne 1991 yılında başladı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesinin devlet konservatuar bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı.

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Nejat İşler kimdir? Aile dizisinin Cihan’ı Nejat İşler kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

1995 yılında mezun olduktan sonra iki arkadaşıyla birlikte "Kahramanlar ve Soytarılar Tiyatrosu"nu kurdu. Tiyatronun kurulmasından sonra kendi oyunları için hikayeler yazmaya başladı. "Belki hiç okumayan biri de yazabilir bunları, benim yazı yazmamın nedeni yazmak değil, sadece oynayalım diye yazıyorum." dediği, "Tuhaf Şehir Hikayeleri", "Biz Zavallı Erkekler" ve "Yalnızlık Benim Gizli Sevgilim" adlı üç kitap yazdı.

41.Antalya Altın Portakal Ödülleri için Erkek Oyuncu dalında aday olarak gösterildi. Her fırsatta amacının başrol oynayıp şöhret olmak olmadığını belirten İşler, tek arzusunun yaptığı işi elinden geldiğinin en iyisi olarak yapmak olduğunu, tiyatro yaparken ölmek istediğini dile getirdi.

1994 yılında rol aldığı ilk televizyon dizisi olan Gurur'dan sonra, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem, Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizilerinde oynadı. 1999'da ilk sinema filmi Eylül Fırtınası'nda rol aldı. Mustafa Hakkında Her şey ve Anlat İstanbul filmleri ile sinema oyunculuğuna devam etti.

2006 yılında "Çalıntı Gözler", "Yaşamın Kıyısında" ve "İki Süper Film Birden",2007 yılında ise "Barda" ve "Yumurta" gibi filmlerde rol aldı. 2007 yılının en popüler dizilerinden biri olan "Bıçak Sırtı" adlı televizyon dizisinde Fikret Kuşkanve Mehmet Günsür ile birlikte rol aldı.

Bodrum Gümüşlük'de devamlı yaşadığı bir evi var.

Nejat İşler, 17 Ocak 2014 tarihinde aniden rahatsızlandı, kaldırıldığı Hastanede septik şok tanısıyla tedavi altına alındı, 26 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavisinin ardından normal odaya geçti. Nisan 2014 'ün ilk haftasında taburcu oldu.

Bundan sonra Bodrum'da yaşayacağı, dizi oyunculuğunu bıraktığını belirten ve Bodrum Gümüşlük'te Tezgah isimli bir saraf dükkanı olan Nejat İşler, 1 Temmuz 2015 tarihinde de 140 çocuğun eğitim alacağı futbol okulu açtı.

Nejat İşler kimdir? Aile dizisinin Cihan’ı Nejat İşler kaç yaşında, nereli, boyu ve yaşı kaç?

TİYATRO :

1997 - Atlarıda Vururlar : Horace McCoy - İstanbul Gösteri Merkezi

1994 - Yeşil Papağan Limitet : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992 - Ferhatın Yeni Acıları : Yüksel Pazarkaya - İstanbul Devlet Tiyatrosu

ÖDÜLLERİ:

2008 - 13. Türkiye/Almanya Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Yumurta)

2008 - 40. SİYAD Türk Sineması Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Performansı (Yumurta)

2007 - 44. Altın Portakal Film Festivali(aday)

2005 - 1. Beyaz İnci Ödülleri "En İyi Erkek Oyuncu - Macera" (kazandı), "En İyi Erkek Oyuncu - Dram" (aday)

2005 - 12. ÇASOD En İyi Oyuncu Ödülleri "En İyi Erkek Oyuncu" (kazandı)

2004 - 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali "En İyi Erkek Oyuncu" (aday)

FİLMLERİ :

2014 - Kış Uykusu

2013 - İntikam

2013 - Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2010 - 2012 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2011 - Keşanlı Ali Destanı

2011 - Çınar AğacıYağız

2011- Bir (Theree)

2011 - Kaybedenler Kulübü

2010 - Ejder Kapanı

2010 - Siyah Beyaz

2010 - Parmaklıklar Ardında

2010 - Kapalı çarşı

2009 - 11´e 10 Kala

2009 - Kapalıçarşı

2007 - BardaSelim

2007 - Yumurta

2007 - Yaşamın Kıyısında (Auf der anderen Seite)Komiser

2007 - Bıçak Sırtı

2006 - Çalıntı Gözler (Stolen Eyes)

2005 - Anlat İstanbulRamazan

2005 - İki Süper Film Birden

2004 - 2005 - Aliye

2004 - Mustafa Hakkında Herşey

2004- Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

2002 - Gülbeyaz

2002 - Aşk ve Gurur

2001 - Dedem Gofret Ve Ben

1999 - Eylül Fırtınası

1994 - Şehnaz Tango

1994 - Bir Var Bir Yok

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