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Giriş Tarihi: 09.09.2024 14:19 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:21

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden yok, ayrıldı mı? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba yeni sezonda neden olmadığını açıkladı!

Gündüz kuşağı programlarından Neler Oluyor Hayatta yaz tatilinin ardından yayın hayatına devam ediyor. Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın üstlendiği programın yeni sezonunda Nur Tuğba'nın olmaması izleyiciyi meraklandırdı. Bu noktada programı izleyenler Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden yok, ayrıldı mı sorularıyla araştırmaya koyuldu. İşte ünlü sunucunun konuya ilişkin açıklaması…

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden yok, ayrıldı mı? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba yeni sezonda neden olmadığını açıkladı!

Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında izleyiciyle buluşan Neler Oluyor Hayatta programı yeni sezonda izleyiciyi şaşırttı. Nur Tuğba'nın koltuğunda Ferda Yıldırım'ın oturduğunu gören izleyiciler, Nur Tuğba Namlı neden yok, ayrıldı mı sorusuyla araştırmaya koyuldu. Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba yeni sezonda neden olmadığını açıkladı! İşte detaylar.

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden yok, ayrıldı mı? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba yeni sezonda neden olmadığını açıkladı!

NELER OLUYOR HAYATTA NUR TUĞBA NAMLI NEDEN YOK, AYRILDI MI?
"Neler Oluyor Hayatta" hafta içi her gün Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla ekranlara geliyordu. Ancak program sunucularından Nur Tuğba Namlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla programa veda ettiğini duyurdu.

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Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden yok, ayrıldı mı? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba yeni sezonda neden olmadığını açıkladı!

NUR TUĞBA NAMLI'DAN AÇIKLAMA!

Ünlü sunucu ayrılık haberini; "Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir kanald ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm Hakan Ural ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene o yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor.

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden yok, ayrıldı mı? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba yeni sezonda neden olmadığını açıkladı!

Ne kadar teşekkür etsem az…

Programımızın her gününde ben sizin bana olan sevginizi hep hissettim. Benim sevgimin de size ulaştığını umuyorum. Sizlerle beni buluşturan işimi de, sizi de çok seviyorum!" sözleriyle paylaştı.

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden yok, ayrıldı mı? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba yeni sezonda neden olmadığını açıkladı!

NELER OLUYOR HAYATTA YENİ SUNUCUSU KİM OLDU?
Deneyimli haberci Ferda Yıldırım, Hakan Ural'ın partneri oldu.

Ferda Yıldırım da habercilik kariyerine ilk kez Kanal D'de başladığını söyleyerek şöyle konuştu: "Kanal D demek, benim için yuvaya dönüş demek. Hem duygusal hem de son derece heyecanlı bir başlangıç yaşıyorum. 'Neler Oluyor Hayatta' izleyicinin teveccühünü kazanmış bir program. Bu programın içinde yer almak mesleki yolculuğumda benim için de yeni bir deneyim olacak."

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