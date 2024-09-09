Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden yok, ayrıldı mı? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba yeni sezonda neden olmadığını açıkladı!

NUR TUĞBA NAMLI'DAN AÇIKLAMA!

Ünlü sunucu ayrılık haberini; "Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir kanald ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm Hakan Ural ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene o yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor.