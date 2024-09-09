Giriş Tarihi: 09.09.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
14:21
Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden yok, ayrıldı mı? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba yeni sezonda neden olmadığını açıkladı!
Gündüz kuşağı programlarından Neler Oluyor Hayatta yaz tatilinin ardından yayın hayatına devam ediyor. Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın üstlendiği programın yeni sezonunda Nur Tuğba'nın olmaması izleyiciyi meraklandırdı. Bu noktada programı izleyenler Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba Namlı neden yok, ayrıldı mı sorularıyla araştırmaya koyuldu. İşte ünlü sunucunun konuya ilişkin açıklaması…