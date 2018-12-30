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beyaza büründü

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 17:08
Nemrut Dağı beyaza büründü

'ın Kahta ilçesinde listesinde yer alan , kar yağışı ile beyaza büründü.

Nemrut Dağı beyaza büründü

listesinde olan 2 bin 206 metre yükseklikteki dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan , etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

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Nemrut Dağı beyaza büründü

Zirvede kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 'ndaki heykeller tamamen kara gömüldü.

Nemrut Dağı beyaza büründü

il sınırları içerisinde bulunan 2150 metre yüksekliğindeki , 1987 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne girmişti.

Nemrut Dağı beyaza büründü

'nı bu kadar değerli yapan özellik; üzerinde bulunan antik mezar, anıtsal heykeller, mimari kalıntılar ve benzersiz manzarası.

Nemrut Dağı beyaza büründü

Eski çağlarda dağın yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Kommagene Kralı I. Antiochos tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için ile Helenistik Dönemin en görkemli kalıntılarını burada bırakmıştı.

Nemrut Dağı beyaza büründü

İşte 'nın karsız görüntüleri...

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