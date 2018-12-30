Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, kar yağışı ile beyaza büründü. Dünya Kültür Mirası listesinde olan 2 bin 206 metre yükseklikteki dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan Nemrut Dağı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Zirvede kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'ndaki heykeller tamamen kara gömüldü. Adıyaman il sınırları içerisinde bulunan 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı, 1987 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ne girmişti. Nemrut Dağı'nı bu kadar değerli yapan özellik; üzerinde bulunan antik mezar, anıtsal heykeller, mimari kalıntılar ve benzersiz manzarası. Eski çağlarda dağın yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Kommagene Kralı I. Antiochos tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için ile Helenistik Dönemin en görkemli kalıntılarını burada bırakmıştı. İşte Nemrut Dağı'nın karsız görüntüleri...