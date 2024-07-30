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Giriş Tarihi: 30.07.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:40

Nermin Çetinoğlu, Başkan Erdoğan'ın annesi ile ilgili anlattığı 'çarık' anısını paylaştı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirdiği baba ocağı Rize'de bir dizi programa katıldı. AK Parti Rize İl Teşkilatı ile bir araya geldiği toplantıda teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılanın 1 trilyon 411 milyar dolara ulaştığını dile getirdi. Söylemlerinin öncesinde merhum annesi Tenzile Erdoğan ile ilgili de bir anı anlattı. Erdoğan, annesinin çarıklarının eskimemesi için yalın ayak yürüdüğü zamanlardan şimdiki günlere gelindiğini ifade ederken aile yakınlarından Nermin Çetinoğlu da merhum Tenzile Erdoğan'ın annesiyle beraber yaşadıkları o günleri anlattı.

Nermin Çetinoğlu, Başkan Erdoğan’ın annesi ile ilgili anlattığı ’çarık’ anısını paylaştı...

"ARON TEPESİ'NE KADAR YALIN AYAK YÜRÜYEREK GİDERLERDİ"

Erdoğan'ın yakınlarından Nermin Çetinoğlu, annesinin merhum Tenzile Erdoğan ile birlikte çarıklar yırtılmasın diye Aron Tepesi'ne kadar yalın ayak yürüdüklerini ifade ederek "Cumhurbaşkanımızın annesi Tenzile hala benim annemin dayısının kızı oluyor. Annem ile Tenzile hala beraber yola çıkarlardı.

Nermin Çetinoğlu, Başkan Erdoğan’ın annesi ile ilgili anlattığı ’çarık’ anısını paylaştı...

Çarıklarını sepete koyarlardı. Aron Tepesine kadar yalınayak yürüyerek giderlerdi. Oradan sonra çarıklarını giyerlerdi. Oradan da Rize'ye kadar inerlerdi. Orada hamsi, tuz gibi gıdalar alarak sepetlerine koyarlardı. Tekrar gelirlerdi Aron Tepesine. Tekrardan çarıklarını çıkararak yalın ayak yürümeye başlarlardı.

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Nermin Çetinoğlu, Başkan Erdoğan’ın annesi ile ilgili anlattığı ’çarık’ anısını paylaştı...

O zaman o kadar yoksulluk vardı. Çarıklara sert olduğu için suya koyarlardı. Suya koyup yumuşatırlardı. Yumuşattıktan sonra giyerek Rize'ye inerlerdi. Rize'nin merkezi daha hareketli olur diye giyerlerdi. Merkeze yalın ayak gitmezlerdi. Çarıklar tepeye gidene kadar 'Yırtılmasın' diye giymezlerdi. O zaman yoksulluk vardı. Merkeze bizi yalın ayak görmesinler diye çarıkları giyerlerdi. Arkalarında sepetlerle giderdi. Senede bir mısırları kazardık.

Nermin Çetinoğlu, Başkan Erdoğan’ın annesi ile ilgili anlattığı ’çarık’ anısını paylaştı...

O zaman başka bir şey yoktu. O mısırları toplayacağız. Mısır unu yapmak için değirmene götürürdük. Ondan sonra mısır ekmeği yerdik. O zaman bolluk yoktu. Şimdi çayımız var. Her şey elimizin altında. Tenzile hala eskiden annemin yanına gelirdi. Paranın nasıl bir şey olduğunu bile bilmezdik. 15 yaşındaydım o zaman. Cebime 1 lira girmezdi. Şimdiki çocuklar eskisi gibi değil. O zaman fakirlik vardı" ifadelerini kullandı.

Nermin Çetinoğlu, Başkan Erdoğan’ın annesi ile ilgili anlattığı ’çarık’ anısını paylaştı...

"BİZ O ZAMAN TENZİLE HALAYI ÇOK SEVERDİK"

Tenzile Erdoğan'ı o zamanlar çok sevdiklerini belirten Çetinoğlu, "Tenzile hala, çocuklarıyla beraber İstanbul'dan gelirdi. Bize gelirlerdi. Tenzile hala, oğulları Tayyip Ağabey'i, Mustafa ağabeyi getirirdi.

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