Giriş Tarihi: 30.07.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
10:40
Nermin Çetinoğlu, Başkan Erdoğan'ın annesi ile ilgili anlattığı 'çarık' anısını paylaştı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirdiği baba ocağı Rize'de bir dizi programa katıldı. AK Parti Rize İl Teşkilatı ile bir araya geldiği toplantıda teşkilat mensuplarına seslenen Erdoğan, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılanın 1 trilyon 411 milyar dolara ulaştığını dile getirdi. Söylemlerinin öncesinde merhum annesi Tenzile Erdoğan ile ilgili de bir anı anlattı. Erdoğan, annesinin çarıklarının eskimemesi için yalın ayak yürüdüğü zamanlardan şimdiki günlere gelindiğini ifade ederken aile yakınlarından Nermin Çetinoğlu da merhum Tenzile Erdoğan'ın annesiyle beraber yaşadıkları o günleri anlattı.