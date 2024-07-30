Nermin Çetinoğlu, Başkan Erdoğan’ın annesi ile ilgili anlattığı ’çarık’ anısını paylaştı...

O zaman başka bir şey yoktu. O mısırları toplayacağız. Mısır unu yapmak için değirmene götürürdük. Ondan sonra mısır ekmeği yerdik. O zaman bolluk yoktu. Şimdi çayımız var. Her şey elimizin altında. Tenzile hala eskiden annemin yanına gelirdi. Paranın nasıl bir şey olduğunu bile bilmezdik. 15 yaşındaydım o zaman. Cebime 1 lira girmezdi. Şimdiki çocuklar eskisi gibi değil. O zaman fakirlik vardı" ifadelerini kullandı.