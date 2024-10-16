Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
09:34
Netanyahu Butik’ten yeni çanta modelleri (!) - Yüksel Aytuğ yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında, İsrail'de Netanyahu yönetiminin 200 bin vatandaşına otomatik tüfek dağıttığına dikkat çekerek, "Bize dayattıkları yeni yaşam tarzı bu. Savaş, silah, dehşet, vahşet, terör hep yanı başımızda olmalı. Savaş, terör, cinayet, suikast ne kadar olağan ve sıradan hale gelirse o kadar semirecekler. Bu oyunu bozmak zorundayız." ifadelerini kullandı.