Netanyahu Butik’ten yeni çanta modelleri (!) - Yüksel Aytuğ yazdı

O kadınlar çanta yerine astıkları otomatik silahlarıyla alışveriş merkezlerine gidip, kozmetik ürünler aldılar. Mutfağında yemek pişirirken bile bu yeni "aksesuarlarından" vazgeçmeyenler vardı. Kimi de sürdüğü bebek arabasının yanına asmıştı Uzi'sini...