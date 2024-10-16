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Giriş Tarihi: 16.10.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 09:34

Netanyahu Butik’ten yeni çanta modelleri (!) - Yüksel Aytuğ yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında, İsrail'de Netanyahu yönetiminin 200 bin vatandaşına otomatik tüfek dağıttığına dikkat çekerek, "Bize dayattıkları yeni yaşam tarzı bu. Savaş, silah, dehşet, vahşet, terör hep yanı başımızda olmalı. Savaş, terör, cinayet, suikast ne kadar olağan ve sıradan hale gelirse o kadar semirecekler. Bu oyunu bozmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

YÜKSEL AYTUĞ
Netanyahu Butik’ten yeni çanta modelleri ! - Yüksel Aytuğ yazdı

Yüksel Aytuğ'un bugün kaleme aldığı köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"İsrail'de siviller (!) silah kuşandı. Netanyahu 200 bin vatandaşına otomatik tüfek dağıtırken mutlu mesut pozlar verdi. "Silahlandırılmış sivil" ne demekse?

Netanyahu Butik’ten yeni çanta modelleri ! - Yüksel Aytuğ yazdı

O kadınlar çanta yerine astıkları otomatik silahlarıyla alışveriş merkezlerine gidip, kozmetik ürünler aldılar. Mutfağında yemek pişirirken bile bu yeni "aksesuarlarından" vazgeçmeyenler vardı. Kimi de sürdüğü bebek arabasının yanına asmıştı Uzi'sini...

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Netanyahu Butik’ten yeni çanta modelleri ! - Yüksel Aytuğ yazdı

Dünyanın ünlü moda markaları bu yeni akıma katkı sunarlar mı bilmiyorum. Mesela Burberry's o ünlü ekose deseninden bir silah kılıfı yapar mı, Gucci kamuflaj desenli stiletto üretir mi, Bvlgari taşlarla bezeli silah askısı tasarlar mı, Chanel barut kokulu parfüm çıkarır mı?..

Netanyahu Butik’ten yeni çanta modelleri ! - Yüksel Aytuğ yazdı

İroni bir yana, bize dayattıkları yeni yaşam tarzı bu. Savaş, silah, dehşet, vahşet, terör hep yanı başımızda olmalı. Olmalı ki, silah baronları ürettikleri ölüm makinelerine yeni pazarlar bulup, cüzdanlarını kalınlaştırabilsinler.

Netanyahu Butik’ten yeni çanta modelleri ! - Yüksel Aytuğ yazdı

Savaş, terör, cinayet, suikast ne kadar olağan ve sıradan hale gelirse o kadar semirecekler.

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